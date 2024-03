Familiile ostaticilor israelieni organizează noi proteste. Au demonstrat în fața casei premierului Netanyahu cu pancarte: "E vina ta" VIDEO

Familiile ostaticilor israelieni reţinuţi în Gaza au făcut apel la o mare manifestaţie în faţa Parlamentului de la Ierusalim săptămâna viitoare, în timp ce mii de persoane s-au adunat sâmbătă, 30 martie, la Tel Aviv pentru a le susţine, relatează AFP. Sute de manifestanți s-au adunat și în fața locuiței premierului Benjamin Netanyahu, acuzându-l de întârzierea eliberării ostaticilor.

Demonstranţii au blocat unul dintre principalele drumuri din Tel Aviv, în timp ce două mitinguri paralele au avut loc, unul cerând eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi celălalt criticând guvernul israelian.

Poliţia a folosit tunuri cu apă împotriva demonstranţilor care au aprins focuri şi au blocat o parte a drumului cu vehicule.

La Ierusalim, sute de persoane s-au adunat în faţa locuinţei premierului Benjamin Netanyahu şi au cerut demisia acestuia. Presa israeliană a relatat demonstraţii împotriva guvernului în alte câteva oraşe din ţară, dar la o scară mai mică.

Israeli Protesters in Israel have broken through the police barriers and are marching towards Netanyahu’s home in Jerusalem

The video attached is of the rioters just before they marched towards the house

