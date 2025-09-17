Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a invitat populaţia să se pregătească pentru o perioadă de izolare economică şi societate mai militarizată, în cursul unui discurs susţinut cu puţin timp înainte ca forţele israeliene să lanseze o ofensivă terestră în centrul oraşului Gaza. El a descris un model de „super-Sparta” pentru Orientul Mijlociu: o ţară parţial autarhică, cu schimburi comerciale limitate şi cu o dependenţă crescută de producţia internă, scrie The Guardian.

Propunerea a stârnit îngrijorări larg răspândite în rândul israelienilor, mulţi dintre ei temându-se că aceasta ar conduce la transformarea statului într-unul paria pe plan internaţional. Discursul a coincis cu publicarea unui raport detaliat al unei comisii ONU care a concluzionat că acţiunile israeliene din Gaza pot îndeplini criteriile pentru genocid — constatare care a amplificat izolarea diplomatică.

Pe plan extern, Comisia Europeană a discutat posibilitatea suspendării unei părţi a acordului comercial UE–Israel, iar tot mai multe state şi-au anunţat intenţia de a recunoaşte Palestina. De asemenea, a crescut numărul guvernelor care ameninţă boicotarea concursului Eurovision în cazul participării Israelului. Evenimente similare au generat şi incidente la nivel individual: numeroşi israelieni au relatat confruntări sau atitudini ostile în timpul călătoriilor în străinătate.

Ads

Analiștii avertizează în privința modelului Sparta

Piaţa a reacţionat imediat: indicii bursei din Tel Aviv au scăzut şi şechelul s-a depreciat în raport cu dolarul după discurs. Analiştii economici au comparat retorica cu mitologia spartă, dar au avertizat că modelul istoric al Spartei s-a încheiat cu înfrângere şi dispariţie — o paralelă folosită de comentatori pentru a sugera pericolul unei strategii autodistructive.

Reacţiile interne au fost dure. Ben Caspit, cronicar la ziarul Maariv, a subliniat că idealizarea Spartei este o nostalgie romantică care ignoră rezultatul istoric: înfrângerea şi anihilarea. Arnon Bar-David, liderul confederaţiei sindicale Histadrut, a declarat că societatea israeliană este „epuizată” şi că cetăţenii merită pace.

Un grup de circa 80 de economişti de marcă a estimat pierderile economice în miliarde de şecheli şi a avertizat că încercarea de a cuceri şi distruge Gaza ar reprezenta „o ameninţare la adresa securităţii şi rezilienţei economice a statului Israel” şi i-ar îndepărta pe israelieni de categoria ţărilor dezvoltate.

Ads

Netanyahu a atribuit izolarea internaţională unor acţiuni ale unor state şi diverse presiuni: „Există un asediu organizat de câteva state. Unul este China, altul este Qatar… ei coordonează un atac asupra legitimităţii Israelului în social media din lumea occidentală şi în Statele Unite”, a afirmat el. Totodată, el a avertizat că minorităţile islamiste din Europa de Vest exercită presiuni politice şi de opinie publică, ceea ce, în opinia sa, ar fi alimentat criticile la adresa Israelului.

Afirmaţiile despre subordonarea guvernelor occidentale la mişcări islamiste au fost criticate drept alinieri la teorii ale conspiraţiei propagate de forţele de extremă dreapta din Europa. Comentatori şi politicieni din Israel au remarcat totodată apropierea guvernului Netanyahu de curentele de extremă dreapta din Vest, uneori trecând cu vederea originile antisemite ale unor astfel de mişcări.

Ads

Cine sunt susținătorii lui Netanyahu

Criticii interni îl acuză pe Netanyahu că refuză să îşi asume responsabilitatea pentru consecinţele politicii sale şi că încurajează o stare de război perpetuu pentru a evita alegeri anticipate şi, potrivit unor detractori, chiar pentru a-şi menţine imunitatea în faţa proceselor penale. Yair Golan, preşedintele blocului demo­crat din Knesset, a spus că mesajul premierului pare să fie: „Pentru a-mi păstra fotoliul am nevoie de război etern şi izolare. Voi sacrifica ţara, economia, viitorul copiilor voştri şi relaţia cu lumea.”

Susţinerea externă a contribuit, până acum, la menţinerea lui Netanyahu la putere. Sprijinul Washingtonului a fost unul selectiv: mai reţinut din partea administrației Biden şi mult mai deschis din partea administrației Donald Trump. În discursul de marţi, secretarul de stat american a reiterat sprijinul „ferm” pentru eradicarea Hamas — o aprobare care, spun analiştii, a facilitat declanşarea operaţiunii terestre.

Ads

Din punct de vedere politic intern, influenţa partidelor ultraortodoxe şi a celor religios-naţionale a crescut, în timp ce elitele seculare şi tehnocrate au pierdut teren. Partenerii de coaliţie de dreapta ai lui Netanyahu văd cu ochi buni mentalitatea asediului pe care premierul o promovează: ea reduce presiunile pentru compromis şi deschide calea spre extinderea controlului asupra teritoriilor palestiniene.

Unii susţinători de dreapta, precum jurnalistul Amihai Attali, au prezentat conflictul într-o cheie religioasă şi apocaliptică, argumentând că Israelul se află într-un război de existenţă în care un sacrificiu economic pe termen scurt este justificabil. „Da, va dura mai mult şi va fi mai obositor, dar nu avem altă opţiune decât să ne înarmăm”, a scris el.

Ads