Antony Blinken cere Israelului să evite decesele în rândul civililor din Fâșia Gaza

Secretarul de stat american Antony Blinken, aflat în vizită în Qatar, a cerut vineri Israelului să ia "toate măsurile de precauţie posibile" pentru a evita decesele în rândul civililor în Fâşia Gaza, bombardată de armata israeliană ca răspuns la un atac devastator al mişcării palestiniene Hamas, relatează AFP.

"Am cerut israelienilor să ia toate măsurile de precauţie posibile pentru a evita vătămarea civililor", a subliniat el într-o conferinţă de presă la Doha.

Secretarul de stat american a afirmat totodată că a discutat cu premierul Qatarului, şeicul Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, în legătură cu necesitatea prevenirii ca orice actor statal sau non-statal să extindă conflictul dintre Israel şi Hamas, relatează Reuters.

