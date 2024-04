Israelul a anunţat că una dintre dronele sale s-a prăbuşit pe teritoriul libanez după ce a fost lovită de o rachetă sol-aer, o acţiune pentru care mişcarea Hezbollah şi-a revendicat responsabilitatea, relatează AFP.

O dronă israeliană s-a prăbuşit în Liban după ce a fost lovită de un tir, a anunţat armata israeliană luni dimineaţa, 22 aprilie.

„O rachetă sol-aer a fost trasă asupra unei drone IAF (forţele aeriene israeliene - n.r.) care opera în spaţiul aerian libanez”, a precizat armata într-un comunicat. „Drona a fost lovită şi a căzut pe teritoriul libanez”, a adăugat aceasta, fără a preciza o anumită regiune.

La rândul său, Hezbollah a afirmat că a doborât duminică o dronă israeliană Hermes 450 care survola sudul Libanului, „în regiunea al-Aishiyah”. Puternica grupare islamistă susţinută de Iran a afirmat că a doborât drona „în sprijinul (poporului) palestinian”.

🇱🇧🇮🇱 Hezbollah shot down another Israeli Hermes 450 UAV over Lebanon. - ISZ reports pic.twitter.com/0K2DhoS2uV