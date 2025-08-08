Trump nu se opune unei ocupări totale a Fâșiei Gaza de către Israel, potrivit Axios

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu ar avea obiecții față de o posibilă operațiune militară israeliană care ar viza ocuparea întregii Fâșii Gaza, potrivit unor surse citate de publicația Axios.

Informațiile vin în contextul în care Cabinetul de securitate al Israelului urmează să decidă asupra lansării unei noi campanii militare extinse, care ar putea dura câteva luni. Conform surselor, operațiunea ar include ocuparea orașului Gaza și relocarea a peste un milion de civili palestinieni, precum și avansarea trupelor în zone suspectate că ar adăposti ostatici deținuți de Hamas.

Deși planul este controversat în rândul comunității internaționale și ar întâmpina opoziție chiar din partea unor oficiali militari israelieni, premierul Benjamin Netanyahu ar fi hotărât să meargă mai departe, susțin jurnaliștii Axios.

„Nu dorim să rămânem într-o stare de ambiguitate și nu putem accepta condițiile impuse de Hamas. Prin urmare, singura opțiune viabilă este o acțiune decisivă”, a declarat un consilier al lui Netanyahu, citat de publicație.

În același timp, un oficial american a declarat pentru Axios că Donald Trump ar fi fost profund afectat de un videoclip difuzat de Hamas, în care un ostatic israelian este forțat să-și sape propria groapă. Acesta ar fi fost un factor care a contribuit la poziția mai permisivă a fostului președinte față de o acțiune militară extinsă, susținând că „israelienii trebuie să facă ceea ce consideră necesar”.

Totuși, potrivit acelorași surse, administrația Trump nu susține oficial anexarea unor părți din Gaza de către Israel.

Anterior, Donald Trump a evitat să răspundă direct dacă sprijină sau nu o eventuală ocupare militară a Fâșiei Gaza, declarând că prioritatea administrației sale este în prezent accesul umanitar și furnizarea de alimente populației palestiniene afectate de conflict.

Ads