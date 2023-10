Armata israeliană a respins marți seara acuzațiile privind bombardarea unui spital din Gaza, atac soldat cu sute de morți. Reprezentanții IDF au transmis că încă investighează incidentul şi nu a putut confirma deocamdată că a fost provocat de un atac aerian israelian.

Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au afirmat marţi seara că pe baza "informaţiilor pe care le au serviciile de spionaj, o rachetă eşuată a Jihadului Islamic Palestinian a cauzat explozia mortală de la spitalul din Gaza", soldată cu sute de morţi şi pe care Hamasul a atribuit-o armatei israeliene, relatează The Times of Israel.

Într-un comunicat, Forţele de Apărare ale Israelului afirmă că "în urma unei analize a sistemelor operaţionale ale IDF, un tir de rachete inamice a fost efectuat înspre Israel şi a trecut prin apropierea spitalului, când acesta a fost lovit". "Conform informaţiilor de intelligence, pe care le avem din mai multe surse, organizaţia Jihadul Islamic Palestinian este responsabilă pentru tirul eşuat (cu rachete) care a lovit spitalul", adaugă armata israeliană.

Explozia de la spital a fost raportată însă în acelaşi timp în care dinspre Fâşia Gaza se trăgeau tiruri grele cu rachete spre centrul Israelului, menţionează Jerusalem Post.

I think he is right. Hamas seems to be responsible for the strike on the hospital in Gaza... footage @david_lisovtsev https://t.co/MrwJxuCOoi pic.twitter.com/V8xrZcrcFD

Hamas şi alte facţiuni palestiniene lansează rachetele din interiorul zonelor rezidenţiale din Fâşia Gaza, iar depozitele de rachete sunt adesea amplasate în interiorul sau în apropierea spitalelor, şcolilor şi moscheilor, scrie publicaţia israeliană. Deseori, rachetele lansate de facţiuni nu ajung la ţintă şi lovesc inclusiv clădiri din Gaza, fiind raportate multiple decese în astfel de incidente. În timpul Operaţiunii „Zori de zi” din august 2022, două persoane au fost ucise după ce o rachetă lansată din Gaza a căzut lângă o clinică, reaminteşte Jerusalem Post.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, a declarat la scurt timp după incident că armata investighează ce s-a întâmplat, menţionând la rândul său că, în contextul multiplelor lovituri care au loc din Gaza, există şi multe lansări eşuate şi multe rapoarte false din partea Hamas.

