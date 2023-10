Bombardament asupra unui spital din Gaza. Cel puțin 500 de persoane ar fi fost ucise VIDEO

Cel puțin 500 de persoane au fost ucise într-un bombardament asupra unui spital din orașul Gaza, a anunțat Ministerul palestinian al Sănătății.

Un purtător de cuvânt al ministerului a spus într-o declarație: "Estimările inițiale indică faptul că între 200 și 300 de martiri au fost uciși în bombardamentul care a vizat Spitalul Baptist din orașul Gaza".

Ulterior, ministerul a revizuit cifra la cel puțin 500, au relatat AP și Reuters.

Forțele de apărare israeliene (IDF) investighează ce s-a întâmplat la spital. Acestea spun că nu au alte detalii despre bombardament.

Al Jazeera correspondent Wael Al Dahdouh:

At the Arab Baptist Hospital we witnessed horrifying images of children, young people, old men and women, body parts and mutilated bodies.

The bombing took place in the center of the hospital, not on the outskirts.

We cannot speak… pic.twitter.com/9VkiVhuc3h