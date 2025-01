Ostaticele israeliene eliberate descriu iadul prin care au trecut. Ținute în subteran, tratament medical fără anestezic...

Trei tinere israeliene, eliberate după 471 de zile de captivitate în Gaza, au relatat momente de groază trăite în mâinile Hamas, într-o mărturie șocantă despre chinurile la care au fost supuse. Emily Damari, 28 de ani, Romi Gonen, 24 de ani, și Doron Steinbrecher, 31 de ani, au fost predate Crucii Roșii duminică, în fața unei mulțimi de combatanți Hamas și palestinieni. Romi Gonen și Doron Steinbrecher au origini românești.

„Am fost terorizate de combinația dintre bărbații înarmați și mulțimea din Gaza”, au declarat acestea într-un interviu acordat postului de televiziune israelian N12. După eliberare, tinerele s-au reunit cu familiile lor și luni au împărtășit detalii înfiorătoare despre experiența lor.

În primele luni de captivitate, cele trei femei au fost ținute împreună în Gaza, dar ulterior au fost separate și mutate frecvent dintr-un loc în altul. Majoritatea timpului, au fost ascunse în tunelurile rețelei de teroriști, ferite de razele soarelui, după cum au relatat ele. Atunci când erau împreună, își pregăteau mâncarea și aveau grijă una de cealaltă. Romi, paramedic de profesie, s-a ocupat de rănile Emiliei, care a pierdut două degete după ce a fost împușcată în mână, iar ulterior a fost rănită de schije în timpul atacului din 7 octombrie.

Intervenție chirurgicală fără anestezie

În ciuda tratamentului medical primit de unele dintre victime, una dintre femei a povestit că a fost forțată să suporte o intervenție chirurgicală fără anestezie. În tot acest timp, ele au putut urmări pe televizor și la radio lupta pentru eliberarea lor, aflată în plină desfășurare, și au aflat despre ororile din 7 octombrie. „Am văzut lupta voastră, am auzit cum familiile noastre luptau pentru eliberarea noastră”, au spus ele. „Am realizat că familiile noastre au supraviețuit, dar am descoperit că am pierdut mulți dintre prietenii noștri.”

Ads

Pentru una dintre femei, gândul că se va întoarce acasă părea imposibil. „Nu credeam că mă voi întoarce, eram sigură că voi muri în Gaza”, a spus ea. Doar în dimineața predării lor au aflat că vor fi eliberate. „Nu ne-am putut crede urechilor când ni s-a spus că vom ajunge acasă”, au adăugat ele.

Când au ajuns la locul unde urma să aibă loc predarea lor către Crucea Roșie, mașina lor a fost înconjurată de sute de militanți și civili care urlau și loveau ușile și geamurile vehiculului. Unii au urcat chiar pe acoperișul acestuia. Când ușa a fost deschisă, cele trei foste ostatece aveau fețele înspăimântate și au fost conduse rapid prin mulțimea în căutarea unui loc sigur.

The moment Hamas released the first Israeli hostages. pic.twitter.com/FiUOxN2Dx5 — BRICS News (@BRICSinfo) January 19, 2025

Ads

Teroriștii Hamas le-au oferit „cadouri” femeilor pe care le-au eliberat duminică. Când Romi Gonen, Doron Steinbrecher și Emily Damari au urcat în mașina Crucii Roșii, în Gaza, un militant Hamas le-a înmânat fiecăreia dintre ei o pungă de hârtie cu sigla Brigăzilor Qassam pe ea.

În aceste pungi erau o hartă a Fâșiei Gaza, fotografii cu femeile în detenție și așa-numite documente de eliberare. Jurnaliștii israelieni scriu că militanții au forțat ostaticele să pozeze și să zâmbească, în timp ce le arătau actele. O înregistrare arată, totodată, un angajat al Crucii Roșii și unul al Hamas care semnează documentele de eliberare.

Eliberarea lor face parte din prima fază a acordului de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor între Israel și Hamas.

Emily a vorbit despre această experiență în fața camerelor de filmat, spunând că este „cea mai fericită persoană din lume” de când a fost eliberată din captivitatea Hamas. „Iubire, iubire, iubire. Mulțumesc lui Dumnezeu. Mulțumesc familiei mele, prietenilor mei cei mai buni”, a scris ea pe Instagram. „M-am întors la viața mea iubită.”

Ads

„Am reușit doar să privesc o fărâmă din tot ce s-a întâmplat și inima mea a fost frântă de emoție. Mulțumesc, mulțumesc, sunt cea mai fericită persoană din lume doar pentru că sunt aici.” La sfârșitul postării, Emily a adăugat un emoji „rock on”, simbolizând cele două degete pe care le-a pierdut în timpul atacului Hamas.

Rotem Koren, o prietenă a Emiliei, a declarat: „După 7 octombrie a fost foarte greu să reconstruim acele sentimente, așa că ieri a fost un moment emoționant. Cred că majoritatea lumii a văzut puterea Emiliei. Chiar și în cele mai dificile momente, aproape de teroriști, a reușit să zâmbească – este atât de puternică.”

„Este un simbol al rezistenței: Dacă cineva poate supraviețui și se întoarce zâmbind, aceea este Emily.”

Ads