Panică la Tel Aviv: Ursula von der Leyen și Roberta Metsola, duse într-un adăpost de teama unui atac VIDEO

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflate în vizită în Israel, au fost duse într-un adăpost de urgență după ce sirenele de avertizare au fost declanșate, la Tel Aviv.

Cele două se află în Israel pentru a-și exprima solidaritatea cu victimele atacurilor comise de Hamas și pentru a condamna acțiunile teroriste ale grupării.

Tel Aviv: President Herzog and @vonderleyen and @EP_President taken to a shelter due to Rockets that were launched from Gaza pic.twitter.com/EAGEynImgb