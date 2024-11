Cel puțin 41 de morți în Liban, inclusiv copii, în urma atacurilor trupelor israeliene. Vizau un membru Hezbollah VIDEO

Cel puțin 41 de persoane au fost ucise în atacuri israeliene în Liban, inclusiv copii, într-un raid care a vizat o localitate situată la nord de Beirut, a anunțat Ministerul libanez al Sănătății, relatează AFP.

Israelul, care poartă un război în Liban de la 23 septembrie, și-a intensificat în ultimele zile atacurile împotriva unor bastioane ale mișcării islamiste Hezbollah, aliata Iranului, în principal la periferia de sud a Beirutului, în sudul și estul Libanului.

🇱🇧Footage published by Hebrew media shows an entire village being blown up in South Lebanon by Israeli forces.

The video was published with the caption “Another village RIP” pic.twitter.com/E0Cfsgax4Q