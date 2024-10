Trei jurnaliști, uciși într-un atac israelian în sudul Libanului. O „crimă de război” FOTO/VIDEO

O lovitură aeriană israeliană asupra unui complex pentru presă din Hasbaya, în sud-estul Libanului, a ucis, vineri dimineaţa devreme, 25 octombrie, cel puţin trei jurnalişti de la posturi pro-iraniene în timp ce aceştia dormeau, relatează Reuters şi Associated Press, citând mass-media din Liban.

Printre cei ucişi se numără cameramanul Ghassan Najjar şi inginerul Mohamed Reda care lucrau pentru postul de ştiri pro-iranian Al-Mayadeen şi un cameraman care lucra pentru Al-Manar al Hezbollah, a anunţat Al-Mayadeen.

Reporterii de la faţa locului au declarat că bungalow-ul în care dormeau cei trei a fost vizat direct de atacul israelian.

Postul local de ştiri Al-Jadeed a difuzat imagini de la faţa locului - este vorba de mai multe vile care au fost închiriate de diverse instituţii de presă. Imaginile arată clădiri prăbuşite şi maşini marcate PRESS acoperite de praf şi moloz. Armata israeliană nu a emis niciun avertisment înainte de atac.

