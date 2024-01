Soldați din trupele speciale israeliene, deghizați în personal medical. Au ucis trei militanți Hamas într-un spital din Cisiordania VIDEO

Forțele speciale israeliene, îmbrăcate în civili și personal medical, s-au infiltrat marți în spitalul Ibn Sina din orașul ocupat Jenin din Cisiordania și au ucis trei palestinieni, potrivit oficialilor israelieni și palestinieni.

Imaginile CCTV distribuite pe rețelele de socializare par să arate aproximativ 12 comandouri deghizate în asistente medicale, femei în hijab, unul împingând un scaun cu rotile și altul purtând un scaun de mașină pentru copii, în timp ce au luat cu asalt un coridor al spitalului purtând arme de asalt.

Hamas a spus că bărbații erau luptători ai Brigăzii Jenin. Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că sunt teroriști legați de Hamas și Jihadul Islamic, iar un ministru al guvernului israelian a lăudat operațiunea.

Forțele speciale deghizate „s-au infiltrat individual în spital, s-au îndreptat către etajul al treilea și i-au asasinat pe tineri”, a informat agenția de știri palestiniană WAFA, citând surse din interiorul spitalului.

🚨At dawn the Israeli Musta’ribeen disguised as Palestinian civilians and medical personnel stormed Ibn Sina Hospital in Jenin & assassinated 3 Palestinians, Martyrs Basil Al-Ghazawi, his brother Muhammad and their companion Muhammad Jalamneh; pic.twitter.com/kXaFlXNMKr

IDF a declarat că l-a vizat pe luptătorul Hamas Mohammed Jalamneh care „a fost implicat recent în promovarea unor activități teroriste semnificative și se ascundea în Spitalul Ibn Sina din Jenin”.

Doi frați au fost, de asemenea, uciși în raid, a declarat IDF: „Mohammed Al-Ghazawi din tabăra Jenin, un agent terorist al batalioanelor Jenin care a fost implicat în numeroase atacuri, inclusiv asupra soldaților IDF din zonă și Basel Al-Ghazawi din Tabăra Jenin, fratele lui Mohammed, o organizație teroristă Jihad Islamic implicată în activități teroriste în zonă.”

Ministrul Securității Naționale de extremă-dreapta al Israelului, Itamar Ben Gvir, a postat filmările CCTV pe rețelele de socializare și a lăudat raidul.

„Felicit forțele de comando navale ale poliției israeliene pentru operațiunea lor impresionantă de aseară în cooperare cu IDF și Shin Bet din tabăra de refugiați Jenin, care a dus la eliminarea a trei teroriști”, a spus Ben Gvir alături de videoclip publicat pe X.

This morning an undercover Israeli military unit —dressed as doctors and women in civilian clothing— stealthily entered Ibn Sina Hospital in Jenin and assassinated three Palestinian young men with silenced firearms—one of them was hospitalized for injuries he sustained weeks ago. pic.twitter.com/g8dcx5Pkp0