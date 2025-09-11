Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Oana Țoiu, alături de ambasadori din țări islamice, critică atacul israelian în Qatar: "Încălcare a suveranității Statului Qatar, cu potențial efect destabilizator asupra regiunii"

Autor: Mihai Diac
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 17:45
Ministra de Externe, Oana Ţoiu - FOTO Facebook / Oana Toiu

Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Islamică (OCI) și s-a pronunțat, în acest context, asupra recentului atac al armatei israeliene asupra unor ținte din Qatar.

"Ministrul român a exprimat îngrijorare cu privire la atacul care a avut loc la 9 septembrie 2025, în Doha, acesta reprezentând o încălcare a suveranității Statului Qatar, cu potențial efect destabilizator asupra întregii regiuni a Orientului Mijlociu", precizează un comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României, la data de 11 septembrie 2025.

Potrivit MAE, ministrul Oana Țoiu i-a primit joi, 11 septembrie 2025, pe ambasadorii statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Islamică (OCI) acreditați la București. "Agenda discuțiilor a făcut referire la cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu, cu accent pe conflictul și criza umanitară din Fâșia Gaza", precizează MAE.

Ministrul Oana Țoiu a mulțumit Turciei, președinte în exercițiu al Consiliului Miniștrilor de Externe ai OCI, pentru facilitarea reuniunii, "apreciind, totodată, solidaritatea manifestată în contextul recentei încălcări a spațiului aerian al unui stat aliat NATO" - fiind vorba, probabil, de intrarea dronelor rusești deasupra Poloniei.

Cu privire la Orientul Mijlociu, "Partea română a reiterat urgența încheierii unui nou acord privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor în Fâșia Gaza, care să conducă la o încetare permanentă a ostilităților. Referitor la situația umanitară din Fâșie, ministrul Oana Țoiu a punctat principalele obiective, respectiv creșterea fluxurilor umanitare, îmbunătățirea accesului populației civile la bunuri și servicii esențiale și asigurarea condițiilor necesare pentru ca lucrătorii umanitari să-și poată desfășura activitatea în siguranță. În acest sens, România va continua să susțină abordarea europeană comună cu privire la implementarea în integralitate a înțelegerii negociate cu Israelul de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, în numele statelor membre UE".

Ministrul Oana Țoiu a dat asigurări cu privire la continuarea acțiunii umanitare a României, pe linia facilitării de zboruri umanitare din Gaza, în cooperare cu structurile UE și cu partenerii noștri internaționali. Oana Țoiu a amintit, în context, că 41 de pacienți pediatrici palestinieni, alături de membri de familie, se află în prezent în România pentru tratament.

Ministrul Oana Țoiu "a reiterat importanța creării unui orizont politic viabil pentru implementarea soluției celor două state, concomitent cu dezarmarea Hamas în acord cu prevederile dreptului internațional și asigurarea de garanții de securitate pentru Israel".

