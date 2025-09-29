Premierul Netanyahu și-a cerut scuze omologului său din Qatar pentru atacul israelian asupra orașului Doha. La această convorbire telefonică a asistat și președintele Trump

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, i-a prezentat scuze premierului statului Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, pentru atacul executat de armata israeliană asupra unor ținte din orașul Doha, capitala Qatarului.

Netanyahu a abordat acest subiect cu Al Thani în timp ce se afla la Casa Albă, unde era găzduit de președintele Donald Trump, precizează site-ul The Times of Israel la data de 29 septembrie 2025. Dialogul telefonic ar fi durat "câteva minute". La convorbirea telefonică dintre premierul israelian și cel qatarez a asistat și președintele SUA.

Netanyahu "și-a cerut scuze pentru încălcarea suveranității qatareză în cadrul atacului".

Atacul israelian asupra orașului Doha a avut loc la data de 9 septembrie 2025. Conform presei din Israel, care citează un diplomat străin, în urma atacului lansat de Israel au fost uciși "un agent de securitate qatarez, împreună cu mai mulți membri Hamas de nivel inferior".

Presa israeliană menționează că este posibil ca Israelul să plătească despăgubiri familiei gardianului qatarez ucis.

Scuzele prezentate de premierul israelian sunt descrise ca fiind "esențiale pentru efortul actual de a finaliza un acord pentru a pune capăt războiului din Gaza și a asigura eliberarea tuturor ostaticilor, deoarece Qatarul a refuzat să medieze negocierile cu Hamas de la atacul israelian, care a vizat, dar nu a reușit să ucidă, mai mulți lideri cheie Hamas din Doha".

Netanyahu s-a angajat, de asemenea, să nu comită alte atacuri de acest gen în Qatar, potrivit mai multor instituții media qatareze. O astfel de regulă este inclusă și în planul Trump pentru Gaza, format din 21 de puncte.

Presa mai susține că Qatarul le-a indicat americanilor că poate convinge Hamas să accepte demilitarizarea Fâșiei Gaza.

Anterior, președintele Trump, într-o conversație cu emirul Qatarului, înainte ca Netanyahu să sosească la Casa Albă, a declarat că își dorește ca liderii tuturor celor opt state arabe și musulmane, cu care s-a întâlnit săptămâna trecută și cărora le-a prezentat acordul, să îl susțină public, chiar dacă a făcut modificări care îl apropie de punctele de vedere ale Israelului.

