Armata israeliană a descoperit în Fâșia Gaza peste 800 de tuneluri ale teroriștilor Hamas. IDF: „Dovada că teroriștii folosesc ca scut populația civilă” VIDEO

Forţele de apărare israeliene afirmă că trupele au descoperit peste 800 de puţuri de tunel în Fâşia Gaza de la începutul ofensivei terestre, la finalul lunii octombrie, informează Times of Israel.

IDF afirmă că aproximativ 500 dintre ele au fost deja distruse, fie prin detonarea unor cantităţi mari de explozibili în interior, fie prin sigilarea lor.

Potrivit armatei israeliene, multe dintre tuneluri fac legătura între „active strategice” ale Hamas.

IDF afirmă că a distrus, de asemenea, sute de kilometri de tuneluri, în afară de puţuri.

The IDF located a tunnel shaft in a schoolyard in the northern Gaza Strip.

It is abundantly clear that @UNRWA and @UNICEF spent years looking the other way as Hamas turned countless civilians centers into terror hubs. pic.twitter.com/tqFJ8T0s5W