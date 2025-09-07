Israelul ameninţă că va avea o acţiune „unilaterală”, dacă unele ţări recunosc statul palestinian

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar - FOTO Hepta

Recunoașterea statului palestinian de către țările occidentale ar putea determina Israelul să ia „măsuri unilaterale”, a avertizat, duminică, 7 septembrie, șeful diplomației, ministrul Gideon Saar, după ce au apărut informații despre proiecte de anexare a unor părți din Cisiordania ocupată, informează AFP.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat în iulie că Franța va recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală a ONU de la sfârșitul lunii septembrie.

În urma acestui anunț, mai multe țări, printre care Canada, Australia și Belgia, și-au anunțat intenția de a face același lucru.

Marea Britanie a declarat în august că le va urma exemplul dacă nu se va ajunge la un armistițiu în Gaza, unde Israelul duce un război împotriva Hamas ca răspuns la atacul lansat de această mișcare islamistă palestiniană în 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian.

„State precum Franța și Marea Britanie, care au insistat asupra așa-zisei recunoașteri (a unui stat palestinian), au comis o greșeală enormă”, a declarat Saar în cadrul unei conferințe de presă cu omologul său danez Lars Løkke Rasmussen, aflat în vizită la Ierusalim.

„Nu se poate disocia problema statului de cea a păcii, deoarece acest lucru ar face pacea și mai dificil de atins”, a adăugat Saar. „Acest lucru va împinge Israelul să ia, de asemenea, măsuri unilaterale”, a avertizat el, fără a preciza care anume.

Recunoașterea unui stat palestinian ar fi în mare parte simbolică, din cauza refuzului Israelului de a accepta crearea unui astfel de stat, la care aspiră palestinienii.

În 4 septembrie, șeful diplomației americane, Marco Rubio, a criticat intenția unor țări occidentale de a recunoaște un stat palestinian, afirmând că le-a avertizat cu privire la posibile represalii din partea Israelului sub forma anexării unor teritorii din Cisiordania.

El a refuzat să se alăture condamnării mondiale a planului de colonizare în Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967.

În august, Israelul a aprobat un proiect major de construire a 3.400 de locuințe într-o zonă din Cisiordania, care, potrivit comunității internaționale, ar pune în pericol viabilitatea unui viitor stat palestinian.

Ministrul israelian de extremă dreapta Bezalel Smotrich a declarat anterior, adresându-se liderilor europeni: „Dacă veți recunoaște un stat palestinian în septembrie, răspunsul nostru va fi aplicarea suveranității israeliene asupra tuturor părților din Iudeea și Samaria”, numele pe care Israelul îl folosește pentru a desemna Cisiordania.

