Greta Thunberg și activiștii care duceau ajutoare umanitare spre Gaza, interceptați pe mare de forțele israeliene, vor fi deportați în Europa

Forțele israeliene au interceptat peste 40 de bărci care transportau ajutoare și activiști străini către Gaza, lăsând doar o singură ambarcațiune în continuare în drum spre enclava palestiniană, au declarat joi organizatorii flotei. Activiștii vor fi deportați în Europa, anunță autoritățile israeliene, potrivit Reuters.

Flotila Globală Sumud transporta medicamente și alimente către Gaza, unde populația este supusă unei operațiuni de genocid, fiind formată din peste 40 de ambarcațiuni civile, cu aproximativ 500 de parlamentari, avocați și activiști la bord.

Oficialii israelieni au criticat de mai multe ori operațiunea, denunțând-o drept o „provocare”.

Flotila reprezintă cel mai vizibil simbol al opoziției față de blocada impusă de Israel asupra Gazei.

În urma opririi operațiunii umanitare de către autoritățile israeliene, au izbucnit proteste în mai multe orașe de pe glob, în țări precum Italia, Turcia, Pakistan, Malaezia, Columbia sau Marea Britanie, potrivit CNN și Reuters.

Organizatorii flotilei au etichetat interceptarea navelor de către Israel drept „un atac ilegal” asupra umanitarilor, în timp ce Israelul a afirmat că activiștii „nu sunt interesați de ajutor, ci de provocare”.

