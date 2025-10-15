Tensiuni după armistițiul din Gaza. Israelul anunță că unul dintre cadavrele predate de Hamas nu este al unui ostatic. „Nu vom face compromisuri”

Armata israeliană a anunţat miercuri, 25 octombrie, că unul dintre cadavrele predate de Hamas în urmă cu o zi, ca parte a acordului de încetare a focului, nu este al unui ostatic care a fost reţinut în Gaza, ceea ce sporeşte tensiunile legate de armistiţiul fragil din războiul de doi ani, relatează AP.

Hamas a predat marţi, 14 octombrie, patru cadavre pentru a reduce presiunea privind armistiţiul, după ce luni a predat alte patru, la câteva ore după eliberarea ultimilor 20 de ostatici în viaţă. În total, Israelul aşteaptă returnarea cadavrelor a 28 de ostatici decedaţi.

Armata a precizat că, după „examinările efectuate la Institutul Naţional de Medicină Legală, al patrulea cadavru predat Israelului de Hamas nu corespunde cu niciunul dintre ostatici”. Nu s-a precizat al cui este cadavrul.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut miercuri dimineaţă ca Hamas să îndeplinească cerinţele prevăzute în acordul de încetare a focului – prezentat de preşedintele american Donald Trump – privind returnarea cadavrelor ostaticilor.

„Nu vom face compromisuri în această privinţă şi nu ne vom opri din eforturile noastre până când nu vom recupera ultimul ostatic decedat, până la ultimul”, a spus el.

Planul de încetare a focului propus de SUA prevedea ca toţi ostaticii – vii şi morţi – să fie predaţi până la termenul limită care a expirat luni. Dar, conform acordului, dacă acest lucru nu se întâmpla, Hamas urma să furnizeze informaţii despre ostaticii decedaţi şi să încerce să îi predea pe toţi cât mai curând posibil.

Nu este prima dată când Hamas returnează Israelului un cadavru greşit. Mai devreme în acest an, în timpul unui armistiţiu anterior, grupul a declarat că a predat cadavrele lui Shiri Bibas şi ale celor doi fii ai săi. Israelienii au trăit un alt moment de suferinţă când testele au arătat că unul dintre cadavrele returnate a fost identificat ca fiind al unei femei palestiniene.

Corpul lui Bibas a fost returnat o zi mai târziu şi identificat cu certitudine.

Hamas şi Crucea Roşie au declarat că recuperarea rămăşiţelor ostaticilor decedaţi a fost o provocare din cauza distrugerilor vaste din Gaza, iar Hamas a informat mediatorii armistiţiului că unele dintre acestea se află în zone controlate de trupele israeliene.

Hazem Kassem, purtătorul de cuvânt al Hamas, a precizat miercuri pe aplicaţia de mesagerie Telegram că grupul depune eforturi pentru a restitui cadavrele ostaticilor, conform acordului de încetare a focului. El a acuzat Israelul că a încălcat acordul prin focurile de armă trase marţi în estul oraşului Gaza şi în oraşul Rafah, din sudul teritoriului.

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a declarat miercuri că armata acţionează în conformitate cu liniile de desfăşurare stabilite în acord şi a avertizat că orice persoană care se apropie de o linie stabilită va fi ţinta atacurilor, aşa cum s-a întâmplat marţi cu mai mulţi militanţi.

