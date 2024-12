Benjamin Netanyahu FOTO Twitter Prime Minister of Israel

Israelul a anunţat că îşi va închide ambasada din Dublin din cauza „politicilor anti-Israel extreme” ale guvernului irlandez, în acelaşi comunicat anunţând, pe de altă parte, deschiderea unei ambasade în Republica Moldova, pe care o consideră o ţară interesată să îşi consolideze legăturile cu Israelul.

Israelul şi-a rechemat ambasadorul de la Dublin după decizia Irlandei din luna mai cu privire la recunoaşterea unui stat palestinian şi a fost şi mai furios săptămâna trecută când Dublinul a sprijinit cazul Africii de Sud la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ), care acuză Israelul de genocid.

„Decizia de a închide ambasada Israelului la Dublin a fost luată în lumina politicilor anti-Israel extreme ale guvernului irlandez”, a declarat Ministerul de Externe într-un comunicat.

„Acţiunile şi retorica antisemită folosite de Irlanda împotriva Israelului sunt înrădăcinate în delegitimarea şi demonizarea statului evreu, împreună cu standarde duble. Irlanda a depăşit fiecare linie roşie în relaţiile sale cu Israelul”, a declarat ministrul de externe Gideon Saar, citat în comunicat.

Premierul irlandez Simon Harris a comentat că decizia este profund regretabilă şi că ţara sa va apăra întotdeauna drepturile omului şi dreptul internaţional. „Resping cu desăvârşire afirmaţia că Irlanda este anti-Israel. Irlanda este pro pace, pro drepturile omului şi pro dreptul internaţional”, a declarat el într-o postare pe X. „Irlanda doreşte o soluţie cu două state şi ca Israelul şi Palestina să trăiască în pace şi securitate”, adaugă Harris.

Ministrul irlandez de externe, Micheal Martin, a precizat că cele două ţări vor menţine relaţiile diplomatice şi că nu există niciun plan de închidere a ambasadei Irlandei în Israel.

Martin a declarat în martie că, deşi este de competenţa CIJ să decidă dacă se comite un genocid, el a dorit să fie clar că atacul grupării militante palestiniene Hamas din 7 octombrie asupra Israelului şi asaltul care a urmat în bastionul său Gaza „reprezintă încălcarea flagrantă a dreptului umanitar internaţional la scară largă”.

Ambasadă în Moldova

Comunicatul Ministerului de Externe al Israelului anunţă, totodată, înfiinţarea unei ambasade israeliene în Republica Moldova, care are deja o ambasadă în Israel. Deschiderea ambasadei este de aşteptat să aibă loc anul viitor, iar Israelul începe procesul de găsire a unui sediu şi de numire a unui ambasador, scrie The Times of Israel.

„Există ţări care sunt interesate să îşi consolideze legăturile cu Israelul şi care nu au încă o ambasadă israeliană”, a declarat ministrul Gieon Saar. „Vom ajusta structura diplomatică israeliană a misiunilor noastre, acordând în acelaşi timp importanţă, printre altele, abordării şi acţiunilor diferitelor ţări faţă de Israel pe scena politică", a precizat Saar.

Ambasadorul Moldovei în Israel, Alexandru Roitman, a lăudat anunţul, scriind pe X că „este un pas firesc”.

„Sunt convins că o misiune diplomatică israeliană cu drepturi depline la Chişinău, alături de misiunea moldovenească la Tel Aviv, va contribui la realizarea obiectivelor de lărgire a relaţiei bilaterale în domeniile politic, economic, social, în sectoarele: medicină, agricultură, militar, cibernetic etc", a scris el.

