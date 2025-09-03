Israelul pregătește hărți cu zone din Cisiordania pe care vrea să le anexeze. Scopul "este să elimine, pentru totdeauna, un stat palestinian de pe agendă"

Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, a declarat miercuri că se pregătesc hărți pentru anexarea unor teritorii din Cisiordania ocupată de Israel, pe care palestinienii le doresc pentru statul lor, transmite Reuters, care precizează că nu este clar dacă planurile sunt susținute de premierul Benjamin Netanyahu.

La o conferință de presă la Ierusalim, Smotrich a apărut în fața unei hărți care sugera posibila anexare a celei mai mari părți din Cisiordania, cu excepția a șase orașe palestiniene mari, printre care Ramallah și Nablus.

Ministrul a afirmat că dorește aducerea sub suveranitatea Israelului a unui ''maximum de teritoriu și minimum de populație'' palestiniană și i-a cerut lui Netanyahu să îi accepte planul în curs de elaborare la Ministerul Apărării.

La proiect lucrează un departament coordonat de Smotrich.

Politicianul de extremă dreaptă a susținut că ''a venit vremea să aplicăm suveranitatea Israelului în Iudeea și Samaria, să eliminăm odată pentru totdeauna de pe agendă ideea împărțirii țării noastre minuscule și a înființării unui stat terorist în centrul acesteia''.

El a folosit denumiri biblice răspândite în Israel și numele folosite în administrația statului evreu pentru descrierea zonei.

''Putem apăra un stat cu o profunzime strategică atât de redusă? Iar acesta este motivul din care scopul suveranității este să elimine, odată pentru totdeauna, un stat palestinian de pe agendă'', a insistat Smotrich, lider al coloniștilor evrei care a cerut de multă vreme anexarea Cisiordaniei ocupate de Israel în timpul războiului din 1967.

Cancelaria prim-ministrului Netanyahu nu a răspuns imediat unei solicitări a Reuters de a comenta. Agenția apreciază că neclară perspectiva unor pași concreți din partea guvernului, care ar implica probabil un proces legislativ îndelungat.

Orice pas către anexare ar atrage, după toate probabilitățile, condamnări din partea unor țări arabe și occidentale; nu se cunoaște însă exact poziția președintelui american Donald Trump, remarcă Reuters.

După declarațiile lui Smotrich, un oficial din Emiratele Arabe Unite a avertizat că, pentru țara sa, anexarea Cisiordaniei de către Israel ar fi o ''linie roșie'', deși guvernul de la Abu Dhabi a stabilit relații oficiale cu Israelul în 2020, în urma unor acorduri mediate de Statele Unite.

Un purtător de cuvânt al președintelui palestinian Mahmoud Abbas afirmase luni că orice anexare sau colonizare de către israelieni este ''ilegitimă, condamnată și inacceptabilă''.

Abdel Hakim Hanini, oficial al grupării islamiste palestiniene Hamas - rivală a formațiunii Fatah a lui Abbas -, a declarat că anexarea Cisiordaniei nu va aduce securitate Israelului, ci ''va duce la mai multă rezistență și mai multe confruntări''.

Israelul, confruntat cu critici tot mai numeroase pe plan internațional pentru războiul împotriva Hamas din Gaza, a fost iritat de promisiunile Franței, Regatului Unit, Australiei și Canadei că vor recunoaște oficial statul palestinian la Adunarea Generală a ONU de luna aceasta. Reuters a informat încă de duminică privind posibila anexare a Cisiordaniei ca reacție la aceste angajamente.

Cea mai înaltă instanță a ONU a stabilit în 2024 că ocupația israeliană din teritoriile palestiniene, inclusiv Cisiordania, precum și coloniile evreiești din teritoriile respective, sunt ilegale și trebuie să înceteze cât mai curând posibil. Israelul consideră că, din punct de vedere juridic, teritoriile nu sunt ocupate, deoarece sunt disputate.

