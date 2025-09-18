Israelul anunță dezvoltarea unei arme cu laser capabile să doboare rachete și drone VIDEO

Iron Beam, arma laser a Israelului/FOTO:X@Osint613

Ministerul israelian al Apărării a declarat miercuri, 17 septembrie, că a finalizat dezvoltarea unei arme cu laser de mare putere, care ar urma să fie operațională până la sfârșitul acestui an și să consolideze sistemul multistrat de apărare antiaeriană al țării, transmite Bloomberg.

Arma, denumită „Iron Beam”, are o putere de 100 de kilowați și a fost realizată de companiile Rafael Advanced Defense Systems și Elbit Systems. Potrivit ministerului, în timpul testelor desfășurate în sudul Israelului, sistemul a reușit să neutralizeze drone, rachete, proiectile de mortier și chiar avioane.

Următorul pas este integrarea acesteia în sistemul „Iron Dome”, care oferă deja protecție împotriva atacurilor cu rachete.

Costuri și limitări

Deși autoritățile nu au dezvăluit rata de eficiență a noii arme, tehnologia este prezentată ca o opțiune mai ieftină decât interceptoarele convenționale. Fiecare lovitură ar costa sub 5 dolari, în timp ce utilizarea rachetelor actuale se ridică la zeci de mii de dolari.

Sistemul are însă și limite tehnice – nu poate funcționa eficient pe timp de nori sau ploaie, ceea ce ar putea reduce aplicabilitatea în anumite condiții.

Mai multe state dezvoltă arme bazate pe energie direcționată, însă scalarea acestor tehnologii rămâne o provocare. Israelul susține că este prima țară care finalizează o astfel de capacitate operațională, deși nu există date publice privind stadiul programelor din alte state.

Ministrul Apărării, Yoav Gallant, a numit sistemul „rapid, precis și cu costuri minime”, afirmând că acesta va schimba modul în care Israelul răspunde amenințărilor aeriene.

Dezvoltarea are loc pe fondul războiului cu Hamas din Fâșia Gaza, care a izbucnit după atacurile asupra Israelului din urmă cu doi ani, soldate cu 1.200 de morți și peste 250 de persoane răpite. Potrivit autorităților din Gaza, conflictul a dus până acum la circa 65.000 de victime și la distrugerea unei mari părți din teritoriu, generând critici internaționale față de acțiunile Israelului.

Anunțul despre noua armă vine la scurt timp după ce premierul Benjamin Netanyahu a declarat că, în contextul izolării internaționale, Israelul trebuie să își asigure „autonomia totală în materie de securitate”.

