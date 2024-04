Armata americană doboară dronele trimise de Iran să atace Israelul. "Statele Unite TREBUIE SĂ STEA DEOPARTE!"

Forţele americane poziţionate în Orientul Mijlociu doboară drone iraniene care vizează Israelul, a declarat sâmbătă un oficial al Departamentului de Apărare al SUA, în timp ce Iranul a anunţat că a lansat drone şi rachete asupra Israelului, relatează AFP.

"În concordanţă cu angajamentul nostru neclintit faţă de securitatea Israelului, forţele americane din regiune continuă să doboare drone lansate de Iran şi care vizează Israelul", a spus oficialul, sub rezerva anonimatului. "Forţele noastre rămân poziţionate pentru a oferi sprijin defensiv suplimentar şi pentru a proteja forţele americane care operează în regiune", a indicat sursa citată.

Preşedintele american Joe Biden a asigurat sâmbătă Israelul de sprijinul său "neclintit" în faţa atacului Iranului. "Angajamentul nostru faţă de securitatea Israelului în faţa ameninţărilor din partea Iranului şi a aliaţilor săi (din regiune) este neclintit", a scris preşedintele american pe platforma X, postând o fotografie a unei reuniuni de urgenţă cu echipa sa de securitate naţională de la Casa Albă.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx

Iranul a cerut Statelor Unite să "stea departe" de operaţiunea lansată sâmbătă seara împotriva Israelului, care este "răspunsul" său la atacul împotriva consulatului iranian din Damasc, relatează AFP.

"Acesta este un conflict între Iran şi regimul israelian asasin, de care Statele Unite TREBUIE SĂ STEA DEOPARTE!", a declarat misiunea iraniană la ONU într-un mesaj postat pe platforma X.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…