Armata israeliană a declanșat „o operaţiune precisă şi ţintită” în spitalul Al-Shifa din Gaza: „Sunt în interiorul complexului cu tancurile”

Armata israeliană a anunţat, în noaptea de marţi spre miercuri, că desfăşoară o operaţiune împotriva Hamas în spitalul Al-Shifa din Fâşia Gaza şi i-a îndemnat pe toţi membrii grupării militante din spital să se predea, relatează Reuters şi CNN.

Cu circa o oră mai devreme, un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Gaza declarase că Israelul le-a spus oficialilor din enclavă că va ataca complexul spitalului Al-Shifa "în următoarele minute".

"Pe baza informaţiilor de la servicii şi a unei necesităţi operaţionale, forţele IDF (armata israeliană - n.r.) desfăşoară o operaţiune precisă şi ţintită împotriva Hamas într-o zonă specifică din spitalul Shifa", a anunţat armata israeliană. "Forţele IDF includ echipe medicale şi vorbitori de limbă arabă, care au urmat un antrenament specific pentru a se pregăti pentru acest mediu complex şi sensibil, cu intenţia de a nu face rău civililor", menţionează comunicatul.

Un martor ocular din interiorul spitalului Al-Shifa a declarat pentru BBC că soldaţii israelieni au început să îl ia cu asalt.

"Soldaţii au tras o bombă fumigenă care a provocat sufocarea oamenilor", spune Khader Al-Zaanoun. "I-am văzut pe soldaţi intrând în departamentul de chirurgie specializată", a mai spus Khader înainte ca legătura cu el să se întrerupă.

Pe contul de X, IDF pare să semnaleze că, odată intrată în spital, va continua să aibă o prezenţă acolo, pentru că spune: "În continuarea operaţiunii, se aşteaptă ca incubatoarele, echipamentele medicale şi alimentele pentru copii să fie transferate", relatează The Guardian.

Trei dintre cei 39 de bebeluşi prematuri care erau iniţial în Al-Shifa au murit de când spitalul a rămas fără combustibil în weekend, pentru că nu a mai putut alimenta generatoarele care le menţineau incubatoarele în funcţiune, potrivit personalului medical. Restul de 36 de bebeluşi care necesită îngrijiri neonatale sunt încă în viaţă, a declarat marţi doctorul Ahmed El Mokhatallali pentru NBC News.

„Îi putem vedea cum îndreaptă tunurile tancurilor spre spital”

Tancurile israeliene au pătruns în cel mai mare complex spitalicesc din Gaza, potrivit unui jurnalist aflat în Al-Shifa.

"Îi putem vedea cum îndreaptă tunurile tancurilor spre spital. Nu ştim sigur dacă soldaţii se află în interiorul (clădirilor) spitalului, dar sunt în interiorul complexului cu tancurile", a declarat pentru CNN Khader Al Zaanoun, reporter al agenţiei palestiniene de ştiri Wafa.

Au avut loc schimburi de focuri de armă în curte, iar ferestrele uneia dintre clădiri au fost sparte, a adăugat Al Zaanoun.

Israelul susţine că Hamas are un centru de comandă sub spitalul Al-Shifa, cel mai mare din Gaza, şi că foloseşte instituţia medicală şi tunelurile de sub ea pentru a-şi ascunde operaţiunile militare şi pentru a ţine ostatici. Hamas neagă acest lucru, dar Washingtonul a declarat marţi că propriile sale informaţii susţin concluziile israeliene.

Comunicatul IDF acuză din nou Hamas de "utilizarea militară continuă a spitalului Shifa", ceea ce, potrivit armatei israeliene, "a pus în pericol statutul protejat al spitalului în conformitate cu dreptul internaţional". Israelul consideră că a acordat suficient timp agenţilor Hamas, care s-ar afla în interiorul spitalului, pentru a-şi înceta presupusele lor activităţi în interiorul clădirii, potrivit comunicatului.

Oficialii spitalului au respins în mod constant afirmaţiile Israelului potrivit cărora Hamas a construit un important centru de comandă şi control sub cel mai mare spital din Gaza.

Sute de angajaţi şi pacienţi se află încă la Al-Shifa, potrivit celor mai recente rapoarte din interiorul spitalului, împreună cu câteva mii de persoane care au căutat să se pună la adăpost de ofensiva aeriană şi terestră a Israelului.

"IDF desfăşoară o operaţiune terestră în Gaza pentru a învinge Hamas şi pentru a ne salva ostaticii. Israelul este în război cu Hamas, nu cu civilii din Gaza", se arată în declaraţia israeliană.

La cinci săptămâni după ce Israelul a jurat să distrugă Hamas ca represalii la atacul transfrontalier al militanţilor Hamas, soarta spitalului Al-Shifa a devenit un subiect de alarmă internaţională din cauza înrăutăţirii condiţiilor din unitatea medicală.

Personalul medical a declarat că spitalul abia mai funcţionează din cauza atacurilor israeliene şi a lipsei de combustibil pentru alimentarea generatoarelor.

Forţele israeliene au purtat lupte urbane acerbe împotriva luptătorilor Hamas în ultimele 10 zile înainte de a avansa spre centrul oraşului Gaza şi de a înconjura Al-Shifa.

Actuala fază a războiului Israelului împotriva Hamas s-ar putea încheia în "câteva săptămâni", a declarat marţi Gilad Erdan, ambasadorul israelian la Naţiunile Unite, pentru CNN. "Sperăm, ne rugăm ca acesta să se încheie mai repede", a spus Erdan, dar diplomatul nu a oferit mai multe detalii despre cum ar putea arăta următoarea fază a campaniei militare a Israelului.

