Israelul retrage și interzice mașinile chinezești de la armată. Temeri serioase privind spionajul digital

Armata israeliană a declanșat o măsură fără precedent: retragerea autoturismelor de fabricație chineză utilizate de ofițeri, în urma avertismentelor primite de la serviciile de securitate.

Decizia vine după ce specialiștii au semnalat riscul ca sistemele inteligente integrate în aceste vehicule să poată fi folosite pentru supraveghere sau scurgeri de informații sensibile, potrivit Israel Hayom.

Conform sursei citate, ordinul a fost emis direct de șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) și se aplică în etape. Într-o primă fază, mașinile vor fi colectate de la ofițerii care dețin funcții de rang înalt sau care au acces la date strategice. Până la finalul primului trimestru al anului 2026, măsura urmează să fie extinsă la toți ofițerii. Estimările arată că aproximativ 700 de vehicule sunt vizate, majoritatea fiind modele Chery, alocate anterior celor cu familii numeroase, datorită capacității de șapte locuri.

Riscuri tehnologice și suspiciuni de spionaj

„În unele vehicule chinezești există sisteme ce includ camere, microfoane și senzori conectați la tehnologii de transmisie a datelor către servere externe, uneori fără controlul utilizatorului sau al importatorului local”, au explicat oficialii israelieni pentru sursa citată.

Un fost ofițer superior israelian a declarat pentru aceeași publicație că problema depășește cu mult prezența camerelor sau a microfoanelor. „Fiecare mașină inteligentă este, în esență, un computer pe roți, cu un sistem de operare închis și conexiuni wireless care pot permite colectarea de informații”, a subliniat acesta.

Influențe internaționale și reacția Chinei

Această decizie a IDF se înscrie într-un context internațional mai amplu. Statele Unite și Marea Britanie au adoptat deja măsuri similare, interzicând vehiculele chinezești din zonele cu relevanță strategică sau de securitate. Un oficial israelian familiar cu subiectul a precizat că hotărârea este influențată și de relațiile Israelului cu Washingtonul, în contextul confruntării economice dintre SUA și China.

Reacția diplomatică a Beijingului nu s-a lăsat așteptată. Ambasadorul Chinei la Tel Aviv, Xiao Junzheng, a respins acuzațiile, afirmând pentru sursa citată că suspiciunile legate de mașinile electrice produse de companiile chineze sunt „nefondate”.

Deocamdată, structura de comunicare a IDF a anunțat că nu intenționează să comenteze subiectul.

