Un armistiţiu între Israel şi gruparea militantă Jihadul Islamic a intrat oficial în vigoare sâmbătă seara târziu, un acord de încetare a focului mediat de Egipt fiind menit să pună capăt celui mai grav episod de schimb focuri de după 2021, relatează Reuters.

Pe măsură ce luptele s-au diminuat, străzile din Gaza, care fuseseră în mare parte pustii, s-au umplut de palestinieni. Unii oameni au aplaudat şi au claxonat, în timp ce alţii s-au îndreptat spre casele persoanelor ucise în lupte pentru a-şi arăta respectul.

"În lumina acordului dintre partea palestiniană şi cea israeliană, Egiptul anunţă că s-a ajuns la o încetare a focului între palestinieni şi israelieni", se arată într-un text al acordului văzut de Reuters.

"Cele două părţi vor respecta încetarea focului, care va include încetarea atacurilor împotriva civililor, demolarea caselor, încetarea atacurilor împotriva persoanelor imediat după ce va intra în vigoare", se mai arată în text.

Consilierul pentru securitate naţională al Israelului i-a mulţumit preşedintelui egiptean Abdel Fattah al-Sisi pentru eforturile depuse de Cairo, se arată într-un comunicat al premierului Benjamin Netanyahu.

"Liniştea va fi întâmpinată cu linişte, iar dacă Israelul va fi atacat sau ameninţat, va continua să facă ceea ce trebuie pentru a se apăra", se arată în declaraţie.

Jihadul Islamic a confirmat, de asemenea, acordul. "Ne declarăm acceptarea anunţului egiptean şi îl vom respecta atâta timp cât ocupaţia (Israelul) îl respectă", a declarat purtătorul de cuvânt al grupării, Dawoud Shehab.

Chiar şi în timp ce armistiţiul era finalizat, cele două părţi au continuat să tragă, sirenele de raid aerian răsunând până în suburbiile Tel Avivului, iar armata israeliană anunţând că a lovit ţinte ale Jihadului Islamic ca răspuns la tirurile de rachete.

