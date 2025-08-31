Israel a eliminat lider Hamas din Fâșia Gaza. Ministrul Apărării felicită armata „pentru această execuţie perfectă” FOTO

Purtătorul de cuvânt al Hamas Foto: Captură video/X/@CherylWroteIt

Purtătorul de cuvânt al aripii armate a mișcării islamiste palestiniene Hamas Brigăzile al-Qassam, Abu Obeida, a fost ”eliminat” într-un atac al armatei israeliene în Fâșia Gaza, anunță duminică, 31 august, ministrul israelian al Apărării Israel Katz.

Katz felicită atât armata, cât și pe Shin Bet pentru această ”execuție perfectă”, relatează AFP.

”Purtătorul de cuvânt terorist al Hamas Abu Obeida a fost eliminat la Gaza și s-a alăturat altor (persoane) eliminate din axa răului a Iranului, Libanului și Yemenului în fundul iadului”, scrie pe X Katz.

”Felicitări armatei israeliene și (serviciilor israeliene de informații interne) Shin Bet pentru această execuție perfectă”, salută ministrul israelian al Apărării.

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום. ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם. בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025

Mișcarea teroristă palestiniană Hamas, împotriva căreia Israelul poartă un război de aproape doi ani în Fâșia Gaza, nu a reacționat imediat față de aceste declarații.

