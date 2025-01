Atac armat la Tel Aviv. 4 oameni au fost înjunghiați pe stradă. Teroristul a fost eliminat de forțele speciale. Hamas a salutat "operațiunea eroică", dar nu a revendicat atacul VIDEO

Patru oameni au fost răniți, dintre care unul grav, marți seară, 21 ianuarie, la Tel Aviv într-un atac cu cuțitul al cărui autor a fost ucis, au anunțat serviciile de urgență israeliene, transmite AFP.

"Teroristul a fost eliminat", a adăugat într-un comunicat Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii.

"O anchetă preliminară a arătat că un terorist înarmat cu un cuțit a înjunghiat trei civili pe strada Nachalat Binyamin și un civil pe strada Grozenberg", a anunțat ulterior poliția într-un comunicat.

O jurnalistă a agenției France Presse a văzut corpul unui bărbat fără viață la locul atacului, la Nachalat Binyamin, un cartier foarte animat cu viață de noapte din centrul Tel Avivului.

The perpetrator, Abdelaziz Kaddi, a Moroccan with American permanent residency, was shot dead at the scene#Israel #TelAviv pic.twitter.com/WXTVRM4e5N