Filmul atacului Hamas asupra Israelului în timpul marii sărbători evreieşti Simchat Tora. Cum s-a desfăşurat totul VIDEO

Un atac surpriză al Hamas asupra Israelului, care a implicat bărbaţi înarmaţi care au pătruns dincolo de barierele de securitate şi o avalanşă de rachete lansate din Gaza, a avut loc sâmbătă, 7 octombrie, în zorii zilei, în timpul marii sărbători evreieşti Simchat Tora.

Atacul a avut loc la 50 de ani şi o zi după ce forţele egiptene şi siriene au lansat un asalt în timpul sărbătorii evreieşti Yom Kippur, în încercarea de a recupera teritoriile pe care Israelul le luase în timpul unui scurt conflict în 1967.

Iată cum s-a desfăşurat totul:

În jurul orei 06:30 (0430 GMT), gruparea islamistă palestiniană Hamas a lansat un tir uriaş de rachete în sudul Israelului, sirenele fiind auzite până la Tel Aviv şi Beersheba.

Hamas a declarat că a lansat 5.000 de rachete într-un prim tir. Armata israeliană a declarat că au fost lansate 2.500 de rachete.

Fumul s-a răspândit deasupra zonelor rezidenţiale israeliene, iar oamenii s-au adăpostit în spatele clădirilor, în timp ce sirenele răsunau deasupra capului. Cel puţin o femeie ar fi fost ucisă de rachete.

