Atac Hezbollah asupra unui sat de la granița nordică a Israelului cu Libanul: un mort și 3 răniți

Luptătorii libanezi din Hezbollah au lansat duminică o rachetă asupra unui sat israelian de la graniţa de nord cu Libanul, omorând o persoană şi rănind alte trei, informează Reuters.

Medicii israelieni anunţaseră iniţial că două persoane au fost rănite în atacul asupra Shtula, o comunitate agricolă care se învecinează cu gardul de frontieră, aflată vizavi de comunitatea libaneză Ayta a-Shab.

O înregistrare video din Shtula postată pe X arată un soldat care verifică un bărbat care nu se mişcă şi e plin de sânge, îmbrăcat în civil.

Reuters precizează că nu a putut verifica imediat imaginile.

Footage showing the Impact Site of an Anti-Tank Guided Missile which was launched from Southern Lebanon at the Northern Israeli Town of Shtula, there does appear to be multiple Civilian Casualties. pic.twitter.com/q28hkcpKfF