Israelul a atacat portul Hodeida, anunță rebelii houthi. „Soarta Yemenului este cea a Teheranului. Vor plăti un tribut greu” FOTO/VIDEO

Israelul a atacat ”ţinte teroriste” ale rebelilor houthi în portul Hodeida, în Yemen, anunţă ministrul israelian al Apărării Israel Katz, atacuri confirmate de către un oficial houthi, relatează AFP.

Armata israeliană tocmai a lovit ţinte teroriste ale regimului terorist houthi în portul Hodeida, anunţă Israel Katz, citat de către serviciile sale.

”Aşa cum am spus în mod clar, soarta Yemenului este cea a Teheranului. Houthi vor plăti un tribut greu pentru tirurile de rachetă către Israel”, ameninţă ministrul israelian al Apărării.

Israeli Army: Targeted fuel tanks and repair equipment at Hodeidah port in Yemen #south24 pic.twitter.com/CDTGEmshMZ

Armata israeliană a anunţat că între infrastructurile vizate se află ”utilaje de şantier folosite la reconstruirea instalaţiilor portului” - pe care le-a bombardat în mai multe rânduri -, dar şi ”containere de carburant, nave folosite în activităţi militare acţiuni ostile împotriva Israelului”.

JUST IN: 🇮🇱🇾🇪 Israeli warplanes have launched strikes on Yemen’s Hodeidah port, escalating tensions in the region. pic.twitter.com/zz5Z8h8K00