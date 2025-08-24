Israelul a atacat capitala Yemenului, inclusiv zona palatului prezidențial. Cel puțin doi morți și cinci răniți VIDEO/FOTO

Israelul a lansat duminică, 24 august 2025, un atac asupra capitalei Yemenului, orașul Sanaa, ca ripostă la rachetele lansate de militanții houthi către Israel.

Potrivit presei locale, atacul a provocat moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor cinci, relatează Reuters. Este cel mai recent dintr-o serie de atacuri directe și contraatacuri între Israel și militanții houthi din Yemen, care durează de peste un an.

Armata israeliană a declarat că țintele au inclus un complex militar care adăpostește palatul prezidențial, două centrale electrice și un depozit de combustibil. Agenția de știri Saba, controlată de houthi, a precizat că atacurile au dus la moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor cinci.

„Atacul a fost efectuat ca răspuns la atacurile repetate ale regimului terorist Houthi împotriva statului Israel și a civililor săi, inclusiv lansarea de rachete sol-sol și drone fără pilot către teritoriul israelian în ultimele zile”, a transmis armata israeliană, într-un comunicat.

IAF strikes Yemen’s capital after Houthis fired cluster bomb missile over weekend https://t.co/hGxWBmHIcd — The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 24, 2025

Vineri, militanții houthi au declarat că au lansat o rachetă balistică către Israel în cadrul ultimului lor atac, pe care l-au descris ca fiind în sprijinul palestinienilor din Gaza. Un oficial al Forțelor Aeriene Israeliene a declarat că racheta transporta cel mai probabil mai multe submuniții „destinate să explodeze la impact”.

Ads

#عاجل | فيديو متداول يظهر ما قيل إنه قصف إسرائيلي على محطة شركة النفط في صنعاء#south24 pic.twitter.com/0Iv0bQN7cy — South24 | عربي (@South24_net) August 24, 2025

De când a început războiul Israelului împotriva grupării militante palestiniene Hamas în Gaza, în octombrie 2023, forțele houthi, aliniate Iranului, au atacat nave în Marea Roșie, în ceea ce ele descriu ca acte de solidaritate cu palestinienii.

De asemenea, au lansat frecvent rachete către Israel, majoritatea fiind interceptate. Israelul a răspuns cu atacuri asupra zonelor controlate de houthi din Yemen, inclusiv asupra portului vital Hodeidah.

Ads