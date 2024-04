Atacul asupra Israelului: îşi arată Teheranul mușchii?

.com

Aproape toate dronele şi rachetele lansate de Iran asupra Israelului au fost interceptate. Cu toate acestea, Teheranul susţine că a fost un succes. DW a stat de vorbă cu experţi în materie.

Dronele din producţia internă au jucat un rol important în atacul iranian de duminică, 14.04, asupra Israelului. Având o rază de acţiune de până la 2000 de kilometri, ele ar fi trebuit să distrugă sute de ţinte în Israel. "Atacul a fost o încercare demnă de a fi luată în serios de distrugere a sistemelor israeliene de apărare", a apreciat pentru DW expertul militar Fabian Hinz. El este specialist în materie de drone şi sisteme de rachete în cadrul centrului britanic de cercetare "International Institute for Strategic Studies" (IISS).

În opinia lui Hinz, atacul nu ar fi fost doar unul simbolic. "Iranul a vrut să-şi nimerească ţintele şi să le distrugă. Dar nu a funcţionat prea bine. Rata de interceptare cu ajutorul sistemelor defensive israeliene şi americane a fost extraordinar de mare".

Potrivit armatei israeliene, Iranul a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică aproximativ 300 de rachete şi drone asupra Israelului. Israelul şi aliaţii săi au reuşit să intercepteze 99 la sută din dronele şi rachetele lansate din Iran, a comunicat armata israeliană duminică, la primele ore ale dimineţii.

"Demonstraţie de forţă, nu exercitare a forţei"

Ads

Iranul la rândul său susţine că a executat o operaţiune vindicativă împotriva Israelului, una pe care o consideră încununată de succes. Prin atacurile vindicative asupra Israelului, Iranul a urmărit să-şi demonstreze forţa, nu să exercite forţă, susţin la unison mass-media iraniene controlate de stat. Iranul a arătat că este capabil, dacă vrea să recurgă la forţa sa militară, să depăşească cu succes sistemele de apărare israeliene, fără a-şi mobiliza aliaţii din regiune, susţin experţii iranieni.

Dar este evident că tocmai asta nu a reuşit. Iranul a informat anterior ţările vecine şi SUA cu privire la planurile sale de atac. Operaţiunea care, în opinia lui Fabian Hinz, a fost un eşec, este acum o mare problemă pentru Iran, consideră el. "Puterea de descurajare a Iranului se bazează exact pe aceste sisteme (cu care a atacat acum Israelul - n. red.), cu care poate lansa astfel de atacuri".

Dronele cu care Iranul a atacat au fost, potrivit agenţiei Tasnim News, apropiată de Gărzile Revoluţionare ale Iranului, de tip "Shahed-136", denumite şi drone-kamikaze. Acestea sunt de dimensiuni relativ mici, sunt uşoare, cu costuri de producţie reduse şi aproape invizibile pentru sistemele radar. Ele pot transporta o încărcătură explozivă convenţională de aproximativ 50 de kilograme şi raza lor de acţiune cuprinde şi Israelul.

Ads

Iranul construieşte drone de decenii

În ciuda sancţiunilor occidentale, Iranul şi-a putut perfecţiona în ultimii 30 de ani proiectarea şi producţia de drone. Astăzi, Teheranul deţine un amplu arsenal de drone. Iranul s-a concentrat de timpuriu asupra acestei tehnologii, producând drone deja din anii 1980, a explicat pentru DW Holland Michel, expert în domeniu.

Michel lucrează ca specialist în drone şi alte tehnologii noi de securitate în cadrul Carnegie Council for Ethics in International Affairs din New York. "În comparaţie cu rachetele, dronele nu necesită neapărat componente de înaltă tehnologie. Tehnologia necesară pentru fabricarea dronelor nu este supusă sancţiunilor sau barierelor comerciale. De exemplu, pot fi folosite elice simple, de felul celor instalate la aeromodelele realizate de amatori".

Din pricina progresului tehnologic, ameninţarea reprezentată de dronele iraniene a crescut considerabil în ultimii ani. Iranul produce acum drone mai precise şi în cantităţi mari, a declarat Michel, adăugând: "Prin fiecare atac, în special asupra SUA sau în cazul de faţă asupra Israelului, Iranul transmite părţii aflate în defensivă informaţii privind modul în care ameninţarea poate fi mai bine contracarată. Cred că dacă am fi asistat în urmă cu cinci ani la un atac de asemenea proporţii, nu ar fi existat atâtea interceptări, în proporţie de 99 la sută. Este o joacă de-a şoarecele şi pisica".

Ads

Dar în ciuda respingerii cu succes a atacului iranian, Israelul trebuie să se pregătească pentru "un spectru larg de scenarii", atunci când va decide felul în care va reacţiona la atacul direct, fără precedent, al Iranului, a declarat duminică, pentru DW, locotenent-colonelul Peter Lerner, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene (IDF).

Primejdia din aer

În cazul atacurilor aeriene, Iranul mizează pe rachetele balistice cu rază de acţiune scurtă şi medie. Potrivit organizaţiei nonguvernamentale Arms Control Association (ACA) din SUA, Iranul deţine rachete de tip Shahab-2 şi Shahab-3, cu o rază de acţiune de peste 2000 de kilometri, cu care poate lovi şi ţinte aflate în Israel.

Fabian Hinz a explicat: "Iranienii deţin rachete cu rază de acţiune foarte mare şi cu o precizie foarte bună. Aşa ceva nu deţin multe ţări de pe glob". El a completat: "Concomitent, ei au desigur problema că adversarii lor militari, SUA şi Israel, se află absolut pe primele locuri în lume în materie de tehnologie militară".

Hinz crede că este posibil ca SUA şi Israel să fi cules noi date privind arsenalul Teheranului în urma atacului iranian. "Ei pot culege o sumedenie de date, ceea ce iranienii nu mai pot, de îndată ce şi-au lansat racheta".

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.