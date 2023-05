Atacuri cu rachete între Israel și Fâșia Gaza. 22 de palestinieni au fost uciși în două zile VIDEO

Tiruri încrucişate de rachete între Fâşia Gaza şi sudul Israelului au ucis şapte persoane, inclusiv o fată, miercuri în partea palestiniană, ducând la la 22 numărul de persoane ucise în Gaza cu o zi înainte, scrie AFP.

Egiptul, un mediator tradiţional între beligeranţi, lucrează pentru a obţine o încetare a focului care să pună capăt acestei escalade, cea mai gravă dintre grupurile armate palestiniene din Gaza şi Israel din august 2022.

Dar armata israeliană a raportat la sfârşitul serii noi atacuri asupra Gaza, de unde puţin mai devreme au fost lansate rachete spre Israel.

„Rezistenţa palestiniană continuă să lovească oraşele israeliene”, au declarat Brigăzile al-Quds, aripa armată a Jihadului Islamic, într-un comunicat.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a spus mai devreme: „Suntem încă în mijlocul campaniei” împotriva Jihadului Islamic.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este „foarte îngrijorat” şi doreşte să se asigure că „nu va mai exista escaladare”, a spus un purtător de cuvânt.

De la primul tir de rachetă de la începutul după-amiezii, sirenele de avertizare au sunat în localităţile israeliene din jurul Fâşiei Gaza, dar şi până la est până la Beersheba şi până la Tel-Aviv, la nord.

Înainte de ultimele salve, ministrul israelian al Apărării Yoav Gallant raportase „peste 400” de tiruri de rachete din Fâşia Gaza în Israel.

Multe au fost interceptate de antirachete israeliene. Netanyahu a cerut oamenilor din zonele de la graniţa Gazei să rămână în adăposturi, după ce unele rachete au provocat pagube materiale.

O casă şi o maşină au fost lovite de rachete în oraşele Sderot şi Ashkelon, potrivit oficialilor israelieni.

Jihadul Islamic, o organizaţie descrisă drept „teroristă” de Israel, Uniunea Europeană şi Statele Unite, a fost vizată de atacurile israeliene încă de marţi.

Aceasta a promis un „răspuns de aceeaşi amploare cu crimele împotriva poporului nostru şi a luptătorilor noştri” după eliminarea a trei dintre liderii săi militari în atacurile israeliene care au ucis 15 persoane, inclusiv patru copii, în Fâşia Gaza, marţi, aflată sub controlul mişcării islamiste Hamas din 2007.

Potrivit autorităţilor locale, operaţiunile armatei israeliene au ucis încă şapte persoane miercuri, inclusiv o fetiţă de 10 ani şi patru luptători din Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (FPLP), potrivit acestei mişcări.

„Egiptul încearcă să faciliteze o încetare a focului”, a declarat târziu un oficial israelian pentru AFP, sub condiţia anonimatului. În Gaza, surse apropiate Hamas şi Jihadului Islamic au coroborat aceste eforturi de mediere, confirmate de surse egiptene.

Fâşia Gaza, un teritoriu afectat de sărăcie şi şomaj, unde 2,3 milioane de palestinieni trăiesc sub blocada israeliană, a fost scena mai multor războaie cu Israelul din 2008.

În jurul teritoriului palestinian, locuitorii oraşelor israeliene s-au refugiat în adăposturi, iar şcolile sunt închise pe o rază de 40 de kilometri, potrivit radioului public israelian.

Germania a condamnat „în mod ferm” atacurile cu rachete palestiniene „fără discriminare” împotriva Israelului.

Schimburi de focuri au avut loc deja între Gaza şi Israel săptămâna trecută, după moartea într-o închisoare israeliană a unui lider al Jihadului Islamic aflat în greva foamei.

The Israeli Defense Force earlier tonight conducted another “Decapitation Strike” against a Palestinian Islamic Jihad Leader who was reportedly Responsible for the Al-Quds Brigade’s Rocket Program in Gaza, at his Home in the City of Khan Yunis in the Southern Gaza Strip; the… pic.twitter.com/lUkzNn5TJa