Israelul va autoriza intrarea a sute de camioane cu ajutor umanitar în Gaza. Decizia vine în urma predării de către Hamas a rămăşiţelor altor ostatici

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 10:46
Israelul urmează să autorizeze miercuri, 15 octombrie, în a cincea zi de armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza, intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar, după ce mişcarea islamistă palestiniană Hamas i-a predat rămăşiţele altor patru ostatici, potrivit radioteleviziunii publice israeliene Kan, relatează AFP.

Israelul urmează să autorizeze miercuri redeschiderea punctului de trecerea frontierei de la Rafah, între Egipt şi Fâşia Gaza, pentru a permite tranzitul ajutorului umanitar, potrivit Kan.

Prin această redeschidere, ”600 de camioane cu ajutoare umanitare vor fi trimise (miercuri) în Fâşia Gaza de către ONU, organizaţii internaţionale agreate, sectorul privat şi ţări donatoare”, anunţă postul pe site, fără să citeze surse.

Această redeschidere a trecerii ajutorului prin postul de la Rafah a fost decisă de către ”eşalonul politic”, potrivit Kan.

Ea intervine în urma predării de către Hamas a rămăşiţelor altor patru ostatici, marţi seara, în cadrul unui acord de încetarea focului cu Israelul, patronat de către preşedintele american Donald Trump.

