Un strateg israelian lansează un avertisment cutremurător: Lumea se află pe marginea conflictului global

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 14:19
327 citiri
Un strateg israelian lansează un avertisment cutremurător: Lumea se află pe marginea conflictului global
Soldați NATO FOTO Facebook / NATO

Un nou conflict de proporții globale nu mai pare doar o temere abstractă. Yaron Buskila, înalt ofițer israelian cu experiență directă în operațiunile din Gaza, avertizează că situația internațională actuală ar putea conduce la un război mondial.

Într-un interviu acordat publicației Adevărul, Buskila a subliniat că Rusia și aliații săi exploatează orice semn de slăbiciune și indecizie din partea Occidentului.

Armistițiul din Gaza și lecțiile pentru pace

Armistițiul recent obținut la Sharm el-Sheikh, mediat de președintele american Donald Trump, a fost lăudat pe plan mondial. Cu toate acestea, Buskila îl consideră doar un succes diplomatic temporar. „Armistițiul de la Sharm el-Sheikh reprezintă un succes diplomatic, dar încă nu o realizare strategică. A creat o pauză importantă în lupte și a deschis o ușă pentru ajutor umanitar și implicare internațională, însă Hamas a demonstrat deja că vede armistițiile ca pe oportunități de reorganizare, nu ca pe pași spre pace”, explică strategul. Potrivit acestuia, stabilitatea acordului depinde de mecanismele sale de aplicare: fără presiune constantă asupra Hamas și fără libertate operațională continuă pentru Israel, calmul va rămâne temporar și fragil.

Despre cum poate fi construită o pace reală în Orientul Mijlociu, Buskila punctează că succesul diplomatic trebuie însoțit de o strategie clară și coerentă. „Președintele Trump a înțeles Orientul Mijlociu mai bine decât majoritatea liderilor occidentali. El și-a bazat politica pe forță, descurajare și claritate morală — nu pe iluzii. Acordurile Abraham s-au întemeiat pe un principiu realist: pace prin interese comune și amenințări comune, nu prin concilierea terorismului”, subliniază Buskila.

Experiența din Gaza

Experiența sa directă în Gaza l-a învățat că terorismul prosperă în vidul de guvernare și descurajare. „De fiecare dată când Israelul s-a retras sperând la liniște, Hamas a folosit acel vid pentru a construi tuneluri, rachete și infrastructură teroristă. Lecția este clară: în Orientul Mijlociu, descurajarea nu este un act singular, ci un proces continuu de forță și claritate. Trebuie să combinăm puterea cu scopul — forța militară cu responsabilitatea morală”, afirmă Buskila.

Întrebat cum a reușit Hamas să surprindă Mossadul și armata israeliană, Buskila a explicat că premisele fundamentale folosite pentru a evalua organizația teroristă au fost greșite. „Nu contează cât de avansate sunt serviciile tale de informații dacă interpretarea datelor se bazează pe premise false. Toate aceste presupuneri s-au dovedit greșite”, a subliniat el.

Riscul unui conflict global și lecții pentru Ucraina

Despre riscul unui conflict global major, Buskila avertizează fără menajamente: „Da, este cât se poate de posibil, dar nu este un deznodământ inevitabil. Suntem martorii unei confruntări globale între democrații și regimuri radicale — Rusia, Iran, Coreea de Nord și proxy lor. Aceste regimuri exploatează slăbiciunea și indecizia Occidentului. Singura cale de a preveni un conflict global mai amplu este unitatea între națiunile libere și stabilirea unei descurajări credibile. Slăbiciunea invită războiul, forța îl previne”.

Referitor la războiul din Ucraina, Buskila consideră că pacea poate fi obținută doar prin combinația între forță și pragmatism. „Dacă o întâlnire Trump–Putin poate genera acorduri realiste care să păstreze suveranitatea Ucrainei și să pună capăt suferinței civile, ea ar trebui încurajată. Totuși, pacea nu poate fi obținută cu prețul recompensării agresiunii. Lecția din Orientul Mijlociu se aplică și aici: concilierea invită războaie suplimentare. Descurajarea creează stabilitate”.

Vizita recentă a lui Buskila în România a avut ca scop discuții cu oficiali politici, fără întâlniri directe cu reprezentanți ai armatei române. „România manifestă un interes real pentru întărirea securității sale și pentru a învăța din experiența Israelului”, a precizat acesta.

Trump explică de ce SUA refuză să trimită rachete Tomahawk Ucrainei: „Este nevoie de un an de antrenament intens”
Trump explică de ce SUA refuză să trimită rachete Tomahawk Ucrainei: „Este nevoie de un an de antrenament intens”
Președintele american Donald Trump a oferit miercuri, 23 octombrie, o explicație privind decizia Statelor Unite de a nu furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, în contextul războiului...
Moscova se pregătește de război cu NATO. Exercițiile „Zapad-2025” din Belarus, scenariu pentru 2030
Moscova se pregătește de război cu NATO. Exercițiile „Zapad-2025” din Belarus, scenariu pentru 2030
Rusia pregătește terenul pentru un posibil conflict cu NATO, iar Belarus devine platforma de antrenament pentru aceste planuri, afirmă serviciile de informații militare ucrainene. Exercițiile...
#Israel, #razboi, #Gaza , #razboi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Sarbii nu uita si nu iarta! Imagini neverosimile, la o luna dupa ce Novak Djokovic si-a luat familia si s-a mutat in Grecia
Digi24.ro
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridica o restrictie cheie pentru atacurile Ucrainei in Rusia
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un strateg israelian lansează un avertisment cutremurător: Lumea se află pe marginea conflictului global
  2. Câți români se consideră săraci. Cum stă țara noastră în comparație cu celelalte state membre UE
  3. George Soros, premiat pentru susținerea drepturilor romilor în Europa. Filantropul este recunoscut pentru eforturile sale împotriva discriminării
  4. Percheziții DNA de amploare în Brașov. Sunt vizați funcționari publici, inclusiv conducerea DSP, și complici ai acestora
  5. Un susținător al lui Călin Georgescu a fost trimis în judecată după ce a instigat la revoltă și a promovat simboluri fasciste și legionare
  6. Primăria Sector 3, amendată pentru lucrări fără autorizaţie în Parcul IOR. Sancțiunea aplicată de Garda de Mediu
  7. Renunță la „micul dejun continuu”. De ce mâncatul puțin și des poate dăuna sănătății
  8. Nicolas Sarkozy, amenințat cu moartea în închisoarea din Paris. Trei deținuți sunt anchetați VIDEO
  9. Drum Radial 1 Vest Expres, proiect de 10 km care leagă Bulevardul Timișoara de Autostrada A0 din jurul Bucureștiului
  10. Medvedev mârâie din nou la Trump: ”S-a aliniat pe deplin cu Europa dementă.” Deciziile care l-au scos din minți pe apropiatul lui Putin