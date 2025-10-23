Un strateg israelian lansează un avertisment cutremurător: Lumea se află pe marginea conflictului global

Un nou conflict de proporții globale nu mai pare doar o temere abstractă. Yaron Buskila, înalt ofițer israelian cu experiență directă în operațiunile din Gaza, avertizează că situația internațională actuală ar putea conduce la un război mondial.

Într-un interviu acordat publicației Adevărul, Buskila a subliniat că Rusia și aliații săi exploatează orice semn de slăbiciune și indecizie din partea Occidentului.

Armistițiul din Gaza și lecțiile pentru pace

Armistițiul recent obținut la Sharm el-Sheikh, mediat de președintele american Donald Trump, a fost lăudat pe plan mondial. Cu toate acestea, Buskila îl consideră doar un succes diplomatic temporar. „Armistițiul de la Sharm el-Sheikh reprezintă un succes diplomatic, dar încă nu o realizare strategică. A creat o pauză importantă în lupte și a deschis o ușă pentru ajutor umanitar și implicare internațională, însă Hamas a demonstrat deja că vede armistițiile ca pe oportunități de reorganizare, nu ca pe pași spre pace”, explică strategul. Potrivit acestuia, stabilitatea acordului depinde de mecanismele sale de aplicare: fără presiune constantă asupra Hamas și fără libertate operațională continuă pentru Israel, calmul va rămâne temporar și fragil.

Ads

Despre cum poate fi construită o pace reală în Orientul Mijlociu, Buskila punctează că succesul diplomatic trebuie însoțit de o strategie clară și coerentă. „Președintele Trump a înțeles Orientul Mijlociu mai bine decât majoritatea liderilor occidentali. El și-a bazat politica pe forță, descurajare și claritate morală — nu pe iluzii. Acordurile Abraham s-au întemeiat pe un principiu realist: pace prin interese comune și amenințări comune, nu prin concilierea terorismului”, subliniază Buskila.

Experiența din Gaza

Experiența sa directă în Gaza l-a învățat că terorismul prosperă în vidul de guvernare și descurajare. „De fiecare dată când Israelul s-a retras sperând la liniște, Hamas a folosit acel vid pentru a construi tuneluri, rachete și infrastructură teroristă. Lecția este clară: în Orientul Mijlociu, descurajarea nu este un act singular, ci un proces continuu de forță și claritate. Trebuie să combinăm puterea cu scopul — forța militară cu responsabilitatea morală”, afirmă Buskila.

Ads

Întrebat cum a reușit Hamas să surprindă Mossadul și armata israeliană, Buskila a explicat că premisele fundamentale folosite pentru a evalua organizația teroristă au fost greșite. „Nu contează cât de avansate sunt serviciile tale de informații dacă interpretarea datelor se bazează pe premise false. Toate aceste presupuneri s-au dovedit greșite”, a subliniat el.

Riscul unui conflict global și lecții pentru Ucraina

Despre riscul unui conflict global major, Buskila avertizează fără menajamente: „Da, este cât se poate de posibil, dar nu este un deznodământ inevitabil. Suntem martorii unei confruntări globale între democrații și regimuri radicale — Rusia, Iran, Coreea de Nord și proxy lor. Aceste regimuri exploatează slăbiciunea și indecizia Occidentului. Singura cale de a preveni un conflict global mai amplu este unitatea între națiunile libere și stabilirea unei descurajări credibile. Slăbiciunea invită războiul, forța îl previne”.

Ads

Referitor la războiul din Ucraina, Buskila consideră că pacea poate fi obținută doar prin combinația între forță și pragmatism. „Dacă o întâlnire Trump–Putin poate genera acorduri realiste care să păstreze suveranitatea Ucrainei și să pună capăt suferinței civile, ea ar trebui încurajată. Totuși, pacea nu poate fi obținută cu prețul recompensării agresiunii. Lecția din Orientul Mijlociu se aplică și aici: concilierea invită războaie suplimentare. Descurajarea creează stabilitate”.

Vizita recentă a lui Buskila în România a avut ca scop discuții cu oficiali politici, fără întâlniri directe cu reprezentanți ai armatei române. „România manifestă un interes real pentru întărirea securității sale și pentru a învăța din experiența Israelului”, a precizat acesta.

Ads