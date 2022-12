Avioane israeliane au lovit Fâșia Gaza. ”Armata a țintit un tunel terorist al HAMAS în sud” VIDEO

Aviaţia israeliană a anunţat că a efectuat lovituri aeriene în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică împotriva unor baze ale mişcării islamiste Hamas din Fâşia Gaza, după un tir de rachetă din această enclavă palestiniană spre teritoriul israelian, notează AFP.

Sâmbătă seară, armata israeliană a raportat un tir de rachetă din Fâşia Gaza spre Israel, primul după o lună.

Acest tir a avut într-un moment în care Jihadul Islamic, una din facţiunile palestiniene armate din Fâşia Gaza, a ameninţat Israelul cu represalii după asasinarea a doi dintre liderii săi, joi, la Jenin, în nordul Cisiordaniei ocupate.

Ca răspuns la acest tir, "avioanele de luptă ale Tzahal au vizat în această noapte o bază de producţie a armelor aparţinând organizaţiei teroriste Hamas", la putere în Fâşia Gaza, a indicat armata într-un comunicat, precizând că au vizat un loc unde sunt fabricate "majoritatea rachetelor" Hamas.

