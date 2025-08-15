Ministrul de Finanțe al Israelului lansează un plan de colonizare ca să „îngroape” ideea unui stat palestinian

Ministrul de Finanțe al Israelului, extremistul Bezalel Smotrich, a anunțat că vor începe lucrările mult amânate la o colonie care va diviza Cisiordania și o va separa de Ierusalimul de Est, o măsură care, potrivit cabinetului său, va „îngropa” ideea unui stat palestinian. Ierusalimul de Est, care include orașul vechi și locurile sfinte pentru cele trei mari religii abrahamice, ar trebui să fie capitala viitorului stat palestinian, conform planurilor existente.

Guvernul palestinian, aliații și grupurile de lobby au condamnat proiectul, afirmând că este ilegal și că fragmentarea teritoriului va distruge planurile de pace pentru regiune, relatează Reuters.

Într-o declarație intitulată „Îngroparea ideii unui stat palestinian”, purtătorul de cuvânt al lui Smotrich a afirmat că ministrul a aprobat planul de construire a 3.401 de case pentru coloniști israelieni, între o colonie existentă în Cisiordania și Ierusalim.

Smotrich, un ultra-naționalist din coaliția de dreapta aflată la putere, care militează de mult timp pentru suveranitatea Israelului asupra Cisiordaniei, a declarat pentru Reuters că planul din Maale Adumim va intra în vigoare miercurea viitoare.

Joi, 14 august, aflat la locul unde urmează să fie construită colonia, în Maale Adumim, Smotrich, el însuși un colonist, a declarat că premierul Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump au convenit asupra reluării proiectului E1, deși niciunul dintre cei doi nu a confirmat imediat acest lucru.

„Oricine în lume încercă astăzi să recunoască un stat palestinian va primi răspunsul nostru pe teren. Nu cu documente, decizii sau declarații, ci cu fapte. Fapte concrete, cum ar fi case și cartiere”, a avertizat Smotrich.

Ce spune Casa Albă

Întrebat despre aceste declarații, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a răspuns: „O Cisiordanie stabilă asigură securitatea Israelului și este în conformitate cu obiectivul actualei administrații de a realiza pacea în regiune”.

Oficialul american a îndrumat reporterii către guvernul israelian pentru mai multe informații. Purtătorul de cuvânt a afirmat că Washingtonul rămâne concentrat în primul rând pe încheierea războiului din Gaza.

Națiunile Unite au îndemnat Israelul să revină asupra deciziei de a începe lucrările la colonie. „Aceasta ar pune capăt perspectivelor unei soluții cu două state”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric. „Coloniile sunt contrare dreptului internațional ... (și) consolidează și mai mult ocupația”, a punctat el.

Consecințe

Israelul a înghețat planurile de construcție la Maale Adumim în 2012, apoi a făcut-o din nou după ce acestea au fost reluate în 2020, în ciuda obiecțiilor SUA, ale aliaților europeni și ale altor puteri care consideră proiectul o amenințare la adresa oricărui acord de pace viitor cu palestinienii.

Reluarea proiectului ar putea izola și mai mult Israelul, care a văzut cum unii dintre aliații săi occidentali au condamnat ofensiva militară din Gaza și au anunțat că ar putea recunoaște un stat palestinian.

Palestinienii se tem că prin construirea de colonii în Cisiordania – proces care s-a intensificat brusc după atacul Hamas din 2023 asupra Israelului – nu vor mai avea nicio șansă de a-și construi un stat propriu în zonă.

Reacții

„Rupeți Tăcerea”, un grup israelian pentru drepturile omului înființat de foști soldați israelieni, a declarat că aceasta este o „acaparare de teritorii” care „nu numai că va fragmenta și mai mult teritoriul palestinian, dar va consolida și mai mult apartheidul”.

Nabil Abu Rudeineh, purtătorul de cuvânt al președintelui palestinian, a cerut Statelor Unite să facă presiuni asupra Israelului pentru a opri construirea de colonii.

„UE respinge orice schimbare teritorială care nu face parte dintr-un acord politic între părțile implicate. Prin urmare, anexarea teritoriului este ilegală în conformitate cu dreptul internațional”, a declarat Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.

Ministrul britanic de externe, David Lammy, a declarat că planul trebuie oprit. „Marea Britanie se opune ferm planurilor de colonizare E1 ale guvernului israelian, care ar împărți un viitor stat palestinian în două și ar constitui o încălcare flagrantă a dreptului internațional”, a declarat Lammy într-un comunicat transmis prin e-mail.

Construcția unei locuințe „într-un an”

Organizația Peace Now, care monitorizează activitatea de colonizare din Cisiordania, a declarat că mai sunt încă pași de făcut înainte de începerea propriu-zisă a construcțiilor, dar lucrările de infrastructură ar putea începe în câteva luni, iar construcția de locuințe în aproximativ un an.

„Planul E1 este fatal pentru viitorul Israelului și pentru orice șansă de a ajunge la o soluție pașnică cu două state. Ne aflăm la marginea prăpastiei, iar guvernul ne împinge înainte cu viteză maximă”, a declarat Peace Now într-un comunicat.

Conform grupului israelian pentru drepturile omului Yesh Din, guvernele israeliene successive au inițiat, aprobat, planificat și finanțat colonizarea.

Unii coloniști s-au mutat în Cisiordania din motive religioase sau ideologice, în timp ce alții au fost atrași de costurile mai mici ale locuințelor și de stimulentele guvernamentale. Printre aceștia se numără cetățeni cu dublă cetățenie, americană sau europeană.

Palestinienii sunt deja demoralizați de campania militară israeliană care a ucis peste 61.000 de persoane în Gaza, potrivit autorităților locale din domeniul sănătății, și se tem că Israelul îi va alunga în cele din urmă din acest teritoriu.

Coloniile israeliene, o problemă veche

Aproximativ 700.000 de coloniști israelieni trăiesc printre 2,7 milioane de palestinieni în Cisiordania și Ierusalimul de Est.

Israelul a anexat Ierusalimul de Est în 1980, o mișcare nerecunoscută de majoritatea țărilor, dar nu și-a extins în mod oficial suveranitatea asupra Cisiordaniei.

Majoritatea puterilor mondiale afirmă că extinderea coloniilor a erodat viabilitatea unei soluții cu două state, fragmentând teritoriul palestinian.

Planul cu două state prevede un stat palestinian în Ierusalimul de Est, Cisiordania și Gaza, care să coexiste alături de Israel.

Israelul invocă legăturile istorice și biblice cu zona și afirmă că aceste colonii asigură profunzime strategică și securitate.

Majoritatea comunității internaționale consideră că toate coloniile sunt ilegale în conformitate cu dreptul internațional. Israelul respinge această interpretare, afirmând că Cisiordania este un teritoriu „disputat”, nu „ocupat”.

Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă au impus în iunie sancțiuni împotriva lui Smotrich și a unui alt ministru de extremă dreaptă care susține extinderea coloniilor, acuzându-i pe amândoi de incitare repetată la violență împotriva palestinienilor din Cisiordania.

