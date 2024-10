Cel puţin 24 de persoane au fost rănite după ce un camion a lovit duminică dimineaţă, 27 octombrie, o staţie de autobuz la ieşirea unei baze militare din oraşul Ramat Hasharon, în centrul Israelului, a anunţat poliţia citată de AFP.

Conform poliţiei, şoferul camionului a fost "neutralizat".

"Primele elemente ale anchetei indică faptul că un autobuz s-a oprit la o staţie pentru a lăsa pasageri. Un camion a lovit atunci autobuzul şi pasagerii", a precizat poliţia într-un comunicat.

"Civili de la faţa locului l-au împuşcat pe şofer şi l-au neutralizat", a adăugat poliţia.

"La ora 10:08 (08:08 GMT), am primit o informare (...) despre un camion care a lovit o staţie de autobuz de pe bulevardul Aharon Yariv din Ramat Hasharon (oraş la nord de Tel Aviv - n.r.). Serviciile de salvare tratează în prezent zeci de victime la faţa locului", a anunţat anterior, într-un comunicat, Magen David Adom (MDA), echivalentul israelian al Crucii Roşii.

MDA a precizat că patru persoane rănite în stare gravă au fost evacuate spre spitale din regiune.

Conform unor imagini ale AFP, mai multe ambulanţe erau la faţa locului în jurul camionului, a cărui cabină a fost avariată, precum şi efective de poliţie şi cel puţin un elicopter care asigură supravegherea aeriană.

In a horrific terror attack this morning, a truck plowed into a crowded bus station in Israel, leaving over 35 civilians injured. The attack took place during the busy morning rush hour. Security forces responded swiftly, neutralizing the attacker on the scene. pic.twitter.com/0VIuK5zjIs