Capitala Yemenului este bombardată intens de Israel, susţin rebelii Houthi. Tel Aviv-ul nu a comentat informația

Grupul Houthi din Yemen afirmă că Israelul efectuează miercuri, 10 septembrie, atacuri aeriene intense asupra capitalei Sanaa, relatează The Associated Press.

Nu a fost clar imediat ce anume a fost vizat sau dacă au existat victime, notează agenţia de presă.

Anees al-Asbahi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, care este condus de grupul Houthi, şi purtătorul de cuvânt al armatei, generalul de brigadă Yahya Saree, au confirmat atacurile de miercuri.

Israelul nu a făcut deocamdată niciun comentariu.

Israelul a lansat anterior valuri de atacuri aeriene asupra Yemenului ca răspuns la lansarea de rachete şi drone asupra Israelului de către grupul Houthi.

Grupul Houthi, susţinut de Iran, afirmă că sprijină Hamas şi palestinienii din Fâşia Gaza.

Atacul din Yemen, dacă se confirmă, are loc după ce în ajun Israelul a bombardat în premieră o clădire din Doha, capitala Qatarului, pentru a viza lideri Hamas, într-un gest care a tensionat şi mai mult relaţiile din regiune şi nu a avut girul Washingtonului.

Atacul din Qatar

O lovitură cu potențial exploziv în plan diplomatic a fost confirmată marți, 9 septembrie, de autoritățile israeliene, care au recunoscut oficial că au vizat conducerea politică a Hamas aflată în capitala Qatarului. Printre cei urmăriți se află Khalil al-Hayya, una dintre figurile-cheie ale organizației islamiste, a scris Jerusalem Post.

Ads

Potrivit unui comunicat comun al armatei israeliene (IDF) și al serviciului intern de securitate Shin Bet, operațiunea s-a concentrat asupra „liderilor care au orchestrat ani de activitate teroristă și care sunt direct responsabili pentru masacrul din 7 octombrie 2023”. Atunci, aproximativ 1.200 de israelieni și-au pierdut viața în urma atacurilor lansate de Hamas în sudul Israelului.

Deși moartea lui al-Hayya nu a fost confirmată oficial, surse din cadrul Guvernului israelian au declarat pentru The Jerusalem Post că acesta a fost una dintre țintele atacului.

Un precedent periculos în capitala unui stat-mediator

Qatarul a reacționat prompt și virulent. „Statul Qatar condamnă cu fermitate atacul laș al Israelului, care a vizat clădiri rezidențiale în care se aflau membri ai Biroului Politic al Hamas, în capitala Doha”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Majed al-Ansari.

Oficialul a calificat acțiunea drept „o încălcare flagrantă a tuturor normelor și tratatelor internaționale” și un „risc grav pentru securitatea cetățenilor și rezidenților qatarezi”. Doha a avertizat că „nu va tolera acest comportament iresponsabil” și că „va apăra suveranitatea sa cu toate mijloacele diplomatice necesare”.

Ads