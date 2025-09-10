Capitala Yemenului este bombardată intens de Israel, susţin rebelii Houthi. Tel Aviv-ul nu a comentat informația

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 18:12
1427 citiri
Capitala Yemenului este bombardată intens de Israel, susţin rebelii Houthi. Tel Aviv-ul nu a comentat informația
Soldați israelieni Foto: Hepta

Grupul Houthi din Yemen afirmă că Israelul efectuează miercuri, 10 septembrie, atacuri aeriene intense asupra capitalei Sanaa, relatează The Associated Press.

Nu a fost clar imediat ce anume a fost vizat sau dacă au existat victime, notează agenţia de presă.

Anees al-Asbahi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, care este condus de grupul Houthi, şi purtătorul de cuvânt al armatei, generalul de brigadă Yahya Saree, au confirmat atacurile de miercuri.

Israelul nu a făcut deocamdată niciun comentariu.

Israelul a lansat anterior valuri de atacuri aeriene asupra Yemenului ca răspuns la lansarea de rachete şi drone asupra Israelului de către grupul Houthi.

Grupul Houthi, susţinut de Iran, afirmă că sprijină Hamas şi palestinienii din Fâşia Gaza.

Atacul din Yemen, dacă se confirmă, are loc după ce în ajun Israelul a bombardat în premieră o clădire din Doha, capitala Qatarului, pentru a viza lideri Hamas, într-un gest care a tensionat şi mai mult relaţiile din regiune şi nu a avut girul Washingtonului.

Atacul din Qatar

O lovitură cu potențial exploziv în plan diplomatic a fost confirmată marți, 9 septembrie, de autoritățile israeliene, care au recunoscut oficial că au vizat conducerea politică a Hamas aflată în capitala Qatarului. Printre cei urmăriți se află Khalil al-Hayya, una dintre figurile-cheie ale organizației islamiste, a scris Jerusalem Post.

Potrivit unui comunicat comun al armatei israeliene (IDF) și al serviciului intern de securitate Shin Bet, operațiunea s-a concentrat asupra „liderilor care au orchestrat ani de activitate teroristă și care sunt direct responsabili pentru masacrul din 7 octombrie 2023”. Atunci, aproximativ 1.200 de israelieni și-au pierdut viața în urma atacurilor lansate de Hamas în sudul Israelului.

Deși moartea lui al-Hayya nu a fost confirmată oficial, surse din cadrul Guvernului israelian au declarat pentru The Jerusalem Post că acesta a fost una dintre țintele atacului.

Un precedent periculos în capitala unui stat-mediator

Qatarul a reacționat prompt și virulent. „Statul Qatar condamnă cu fermitate atacul laș al Israelului, care a vizat clădiri rezidențiale în care se aflau membri ai Biroului Politic al Hamas, în capitala Doha”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Majed al-Ansari.

Oficialul a calificat acțiunea drept „o încălcare flagrantă a tuturor normelor și tratatelor internaționale” și un „risc grav pentru securitatea cetățenilor și rezidenților qatarezi”. Doha a avertizat că „nu va tolera acest comportament iresponsabil” și că „va apăra suveranitatea sa cu toate mijloacele diplomatice necesare”.

Israelul răspunde criticilor lui Trump după atacul din Doha: „Nu acționăm întotdeauna în interesul Statelor Unite”
Israelul răspunde criticilor lui Trump după atacul din Doha: „Nu acționăm întotdeauna în interesul Statelor Unite”
După atacul aerian din capitala Qatarului, care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas, Israelul își asumă pe deplin acțiunea și transmite, într-un gest rar, că interesele sale strategice...
Andrei Caramitru cere acțiuni decisive după doborârea unor drone rusești în Polonia. „Podul Kerch e ținta clară, plus ce e în Crimeea. Posibil și Transnistria” FOTO
Andrei Caramitru cere acțiuni decisive după doborârea unor drone rusești în Polonia. „Podul Kerch e ținta clară, plus ce e în Crimeea. Posibil și Transnistria” FOTO
Analistul economic Andrei Caramitru spune miercuri, 10 septembrie, că Rusia va merge până la capăt să destabilizeze Europa. Afirmația lui Caramitru vine după ce mai multe drone rusești...
#Israel, #bombardament, #Sanaa capitala Yemen, #houthi , #Israel
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Patroana suedeza a unui club din Romania a ramas "masca"! Partenerul ei: "Mi-a zis: 'Da-mi 3.000 Euro si voi provoca asta'"
Digi24.ro
Ce a strigat Sosoaca dupa discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reactia eurodeputatilor
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Prima reacție a lui Trump după ce Rusia a invadat cu drone spațiul aerian polonez. "Hai că începe!"
  2. Foc sub apă? Cum explică știința un paradox folosit zilnic în scufundări și sudură marină
  3. Impact mortal cu un TIR. Un bărbat şi un adolescent și-au pierdut viața pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare VIDEO FOTO
  4. Autoritățile germane au reținut o navă cargo de pe care s-ar fi lansat o dronă rusească de spionaj. Rușii ar evalua navele și infrastructura maritimă a Germaniei
  5. Putin nu-i chiar așa de dur. A cerut păpuși Labubu în camera de hotel din China. Amănunte din culisele vizitei la Beijing a președintelui rus VIDEO
  6. Cum a descoperit CIA planul lui Putin de a invada Ucraina
  7. Capitala Yemenului este bombardată intens de Israel, susţin rebelii Houthi. Tel Aviv-ul nu a comentat informația
  8. Președintele Nawrocki va avea o convorbire cu președintele Trump, pe tema dronelor rusești doborâte deasupra Poloniei
  9. O femeie care a mușcat limba unui bărbat care încerca să o agreseze sexual a fost achitată după 61 de ani. „Nu puteam lăsa acest caz nesoluționat” VIDEO
  10. Drama unui fost director care caută de 14 luni un loc de muncă: "Sunt mai mult decât un CV." Cum își plătește facturile