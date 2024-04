Cât de puternică este armata israeliană?

.com

Israelul a anunțat un răspuns la atacurile cu drone și rachete ale Iranului. Acesta ar putea duce la extinderea și intensificarea confruntărilor militare. Cât de pregătit este Israelul pentru un atare scenariu?

Va exista un conflict armat extins între Israel și Iran? Dacă da, cât de pregătit ar fi Israelul? Fapt este că Israelul trebuie să țină cont de factori care sunt greu de calculat, precum decizia aliaților neguvernamentali ai Iranului de a intra sau nu în conflict. Principalul aliat este Hezbollah din Liban, o organizație finanțată de Iran. Milițiile huthi din Yemen și anumite miliții șiite din Irak ar putea la rândul lor să se implice în conflictul armat ori să fie recrutate de Iran ca susținători militari.

Adevărat este și că Israelul se pregătește de mult timp pentru riscul unui astfel de război pe mai multe fronturi, explică Arye Sharuz Shalicar, un purtător de cuvânt al armatei israeliene. Israelul se concentrează în principal asupra a trei aspecte: în primul rând, dezvoltarea sistemelor de apărare, în special a sistemelor de apărare aeriană, cum ar fi Iron Dome, Patriot, Praștia lui David (cunoscut și sub numele de Magic Wand) și sistemul Arrow.

În același timp sunt dezvoltate în mod susținut capacitățile ofensive, explică Shalicar într-un interviu acordat DW. ”În cazul unui atac nu trebuie doar să te aperi, ci să ai inclusiv capacitatea acțiunii ofensive ca parte a apărării. Pe principiul că atacul este cea mai bună apărare", spune expertul. În fine, ca o a treia măsură, Israelul lucrează la o alianță regională și internațională extinsă.

Forța armatelor este similară

În ceea ce privește puterea militară în ansamblu, armatele israeliană și iraniană nu se deosebesc în mod fundamental, după cum relevă Indicele global al puterii de foc pe anul 2024. În acest clasament mondial, Iranul se află pe locul 14, urmat de Israel pe locul 17.

Indicele a realizat și o comparație directă a celor două forțe armate, ajungând la concluzia că Iranul depășește Israelul în ceea ce privește efectivele, precum și numărul de tancuri și vehicule armate.

Cu toate acestea, dată fiind locația geografică, acest aspect este mai puțin relevant. Israelul și Iranul sunt separate de alte țări, precum Irak și Iordania, iar distanța dintre Ierusalim și Teheran este de aproximativ 1850 de kilometri.

"Un conflict nu ar lua forma unui război clasic, ci mai degrabă ar fi un fel de schimb de lovituri pe distanțe lungi", spune Fabian Hinz, expert în Orientul Mijlociu la Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) din Londra. Un conflict armat între cele două state s-ar desfășura în principal din aer, crede expertul.

Rolul important al forțelor aeriene

Potrivit Indicelui puterii de foc, puterea aeriană a armatei israeliene este net superioară celei iraniene. Potrivit acestui indice, Israelul dispune de 241 de avioane de luptă, față de cele 181 ale Iranului. Rezultă un total de 612 avioane pentru armata israeliană și 551 pentru Iran.

Dincolo de cifre, ceea ce contează este mai ales calitatea avioanelor militare, explică Hinz într-un interviu acordat DW. Potrivit acestuia, avioanele sunt deosebit de importante, poate chiar decisive pentru Israel. Pentru Iran pe de altă parte, ele nu joacă un rol semnificativ, în condițiile în care sancțiunile au făcut practic imposibilă reînnoirea flotei. Este adevărat că Iranul a reușit să cumpere câteva avioane în anii '90 și că este actualmente interesat de câteva avioane de fabricație rusească. "Însă Iranul știe prea bine că nu poate concura cu forțele aeriene israeliene. Acesta este motivul pentru care Teheranul s-a concentrat pe dezvoltarea rachetelor antiaeriene și a dronelor”.

Însă capacitatea acestor echipamente de a respinge un atac aerian israelian este discutabilă. "Presupun că nu ar fi foarte eficientă", continuă expertul, potrivit căruia "Iranul nu dispune de un scut de protecție serios".

Nu există protecție absolută

Atacul iranian cu drone și rachete i-a arătat Israelului care aspecte din sistemul său de apărare necesită îmbunătățiri, explică Alexander Grinberg, un bun cunoscător al Iranului, expert la grupul de reflecție Jerusalem Institute for Strategy and Security. Vorbind despre dronele folosite de iranieni, Grinberg subliniază că doborârea acestora nu reprezintă o mare provocare tehnică, pentru aceasta fiind în general suficientă o mitralieră. Mai relevant este în schimb numărul dronelor care vin peste tine. Or, duminică a devenit clar că Israelul trebuie să dispună de capacitatea de a respinge inclusiv un atac masiv cu drone.

Atacul iranian a mai arătat totodată că nu există un sistem închis ermetic, după cum remarcă purtătorul de cuvânt al armatei, Shalicar. "Indiferent dacă sunt lansate 300 sau 3000 de rachete, câteva vor reuși întotdeauna să penetreze scutul de protecție. Aceasta este explicația faptului că rata de succes din weekend nu a fost de 100, ci de aproximativ 99 la sută, afirmă Shalicar. "Cu siguranță, noi interceptăm majoritatea rachetelor, dar știm că nu vom putea niciodată să le interceptăm pe toate. Este cu atât mai important în acest caz să avem o protecție civilă a teritoriului care să funcționeze, adică un sistem de avertizare timpurie și adăposturi antiaeriene", spune acesta.

Provocarea Hezbollah

O provocare militară de o cu totul altă natură pentru Israel ar fi reprezentată de un conflict armat major cu Hezbollah. Adesea descrisă drept "vârful de lance al Iranului", Hezbollah este probabil cel mai puternic înarmat grup non-statal din lume, potrivit unui studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington. UE clasifică aripa militară a Hezbollah, care a atacat în mod regulat Israelul cu rachete, drept organizație teroristă.

Estimările privind stocul de rachete al Hezbollah variază între 120.000 și 200.000. Potrivit studiului CSIS, în caz de război, Iranul ar aproviziona rapid această miliție iar cea mai mare parte a arsenalului ar consta în proiectile cu rază scurtă de acțiune neghidate. Pe de altă parte, Hezbollah și-a îmbunătățit în mod semnificativ accesul la rachete cu rază lungă de acțiune. "Aceasta înseamnă că o mare parte a Israelului va fi amenințată de atacurile Hezbollah în cazul în care conflictul se va intensifica". În plus, gruparea ar putea opera și de pe teritoriul sirian, explică specialiștii.

Israelul ar putea folosi sistemul Iron Dome pentru a contracara atacurile cu rachete din Liban, sistemele de apărare fiind pregătite să fie folosite în orice moment și funcționează perfect, spune expertul Fabian Hinz. El atrage atenția că ”problema principală este totuși masa rachetelor”.

