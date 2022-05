Cea mai sigură bancă națională de sânge din lume s-a deschis luni în Israel, transmite The Times Of Irael. Potrivit sursei citate, banca de sânge are o structură subterană proiectată să reziste la acte de terorism, atacuri chimice și biologice și cutremure.

Construcția Centrului Național de Servicii de Sânge Marcus al lui Magen David Adom, în valoare de 135 de milioane de dolari, a durat patru ani. Principiul pe baza căruia a fost realizat proiectul este că aprovizionarea cu sânge a țării este un „activ strategic” care poate salva multe vieți în scenarii de urgență și, ca atare, ar trebui protejată.

„Am vizitat multe bănci de sânge din întreaga lume când am planificat și am constatat că pur și simplu nu există nicio altă țară cu o instalație ca aceasta, cu un nivel atât de ridicat de protecție pentru aprovizionarea națională cu sânge”, a declarat Moshe Noyovich, inginerul care a supravegheat proiectul.

Președintele Isaac Herzog, ministrul Sănătății Nitzan Horowitz și alți demnitari au participat luni la ceremonia de inaugurare la centrul din Ramla. Acesta va procesa și stoca aproape toate donările de sânge ale Israelului, atât pentru civili, cât și pentru militari, când va deveni complet funcțional în vară.

Noul complex va înlocui centrul actual, care a fost construit în anii 1980 și nu mai are spațiu pentru cantitatea de donații necesară populației în creștere a Israelului.

„Unitatea actuală este supraterană, nu este protejată împotriva rachetelor, care pot ajunge la instalație atât din nord, cât și din sud, și nu este protejată împotriva cutremurelor și a altor amenințări”, a declarat prof. Eilat Shinar, șeful serviciilor de sânge la Magen David Adom.

