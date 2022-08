Avioane de luptă israeliene au lovit vineri, 5 august, numeroase puncte din Fâșia Gaza, în ceea ce Israelul a declarat că este un atac preventiv împotriva facțiunilor palestiniene care ar fi planificat lovituri cu rachete în ținte din țară.

UPDATE 22:22 Ministrul Apărării Benny Gantz a aprobat un proiect de ordin de mobilizare până la 25.000 de soldați în rezervă în scopuri operaționale, iar forțele armate au început să cheme rezerviști în Comandamentul de Sud, apărarea aeriană, Comandamentul Homefront și trupe de luptă și ofițeri.

UPDATE 22:02 Armata israeliană a anunțat că în jur de 70 de rachete au fost lansate din Fâșia Gaza, asupra Israelului, fără să facă victime. Sistemul antiaerian Iron Dome este activat.

Footage from Gaza shows a barrage of rockets being launched toward Israel, and being intercepted by the Iron Domepic.twitter.com/4yXxpBpJBS