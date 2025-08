Misterul Chivotului Legământului, reaprins: arheologii descoperă o posibilă relicvă biblică în Israel

Arheologi care lucrează în Israel au descoperit ruine ce ar putea fi, potrivit cercetărilor preliminare, rămășițele unei structuri care a adăpostit odinioară Chivotul Legământului — lăcașul sacru descris în Biblie ca fiind destinat păstrării Tablelor Legii, scrie Daily Mail.

Conform textelor biblice, Moise a plasat Cele Zece Porunci în interiorul acestui chivot poleit cu aur, păstrat în Cortul Întâlnirii — un sanctuar portabil construit după Exodul israeliților din Egipt, eveniment pe care unii cercetători îl datează în jurul anului 1445 î.Hr.

Soarta Chivotului rămâne necunoscută. Ultima sa menționare în Biblie precede cucerirea Ierusalimului de către babilonieni, în anul 586 î.Hr., după care dispare din relatarea scripturală.

Recent însă, o echipă care efectuează săpături la situl arheologic Tel Shiloh — identificat cu vechiul oraș biblic Șilo — a dezgropat o structură din piatră care pare să corespundă atât din punct de vedere al dimensiunilor, cât și al orientării, cu descrierea Cortului Întâlnirii din Vechiul Testament.

„Am descoperit o clădire monumentală datând din prima perioadă a Fierului, ale cărei proporții și orientare est-vest se aliniază remarcabil cu cele descrise în Biblie”, a declarat Dr. Scott Stripling, directorul săpăturilor de la Tel Shiloh, pentru Christian Broadcasting Network.

