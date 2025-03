Armata israeliană anunță eliminarea unui lider militar al Hezbollah: „O ameninţare la adresa Israelului” FOTO/VIDEO

Armata israeliană anunţă că a ucis, în sudul Libanului, un bărbat pe care-l prezintă ca fiind un comandant al Forţei al-Radwan, o unitate militară de elită a Hezbollah - în pofida unui armistiţiu între Israel şi Hezbollah aflat în vigoare de la sfârşitul lui noiembrie, relatează AFP.

Hachem reprezenta o ameninţare la adresa Israelului, mai spune armata.

Forţele Aeriene israeliene ”au lovit şi l-au eliminat (marţi) pe teroristul Khodr Said Hachem în regiunea Qana”, a anunţat marţi, 4 martie, armata israeliană.

Footage showing the elimination of Khader Hashem, who is identified as the commander of the naval force in Hezbollah's Radwan unit. pic.twitter.com/2rPXGhCwaJ