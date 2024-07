Explozie puternică în capitala Libanului. Armata Israelului: A fost vizat comandantul responsabil de uciderea celor 12 copii pe terenul de fotbal VIDEO

O explozie puternică, urmată de un nor de fum, s-a auzit marţi seara, 30 iulie, în zona suburbiilor sudice ale capitalei libaneze Beirut, un bastion al grupului armat libanez Hezbollah, a declarat un martor Reuters.

Oraşul este în alertă de câteva zile în aşteptarea unui atac israelian anticipat ca represalii pentru o lovitură pe Înălţimile Golan, ocupate de Israel, care a ucis 12 tineri.

Israelul şi Statele Unite au învinuit Hezbollah pentru atac, dar Hezbollah a negat responsabilitatea.

Forțele Armate ale Israelului au anunțat pe rețeaua socială X că ei sunt responsabili de explozia din Beirut și că a fost vizat comandantul responsabil de uciderea celor 12 copii pe terenul de fotbal de pe Înălțimile Golanului.

Initial report- the IDF carried out a targeted strike in Beirut, on the commander responsible for the murder of the children in Majdal Shams and the killing of numerous additional Israeli civilians. At the moment, there are no changes in the Home Front Command defensive… pic.twitter.com/ja9PRE0cZM