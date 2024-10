O femeie din Republica Moldova, ucisă în atacul terorist de la Tel Aviv. Printre victime se află și un cetățean grec VIDEO FOTO

Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a anunţat miercuri, 2 octombrie, că o femeie care avea cetăţenia Republicii Moldova a decedat în urma atacului terorist de marţi, 1 octombrie, din Tel Aviv, soldat cu şapte morţi. Instituția a precizat că este în aşteptarea confirmării identităţii victimei.

„Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova îşi exprimă regretul profund în legătură cu decesul unei cetăţence a ţării noastre în urma atacului terorist din Jaffa, Tel-Aviv, produs în seara zilei de 1 octombrie 2024. Ambasada Republicii Moldova în Israel este în contact permanent cu autorităţile locale, fiind în aşteptarea confirmării oficiale a identităţii victimei. De asemenea, misiunea noastră diplomatică este pregătită să ofere rudelor şi apropiaţilor victimei toată asistenţa consulară ce se impune”, se arată într-un comunicat publicat de MAE de la Chişinău.

Instituţia a transmis condoleanţe tuturor familiilor victimelor atentatului, soldat cu cel puţin şapte morţi.

La rândul său, Ministerul grec de Externe a anunţat miercuri că între victimele atacului de marţi de la Tel Aviv se află un cetăţean grec, rezident la Ierusalim.

Doi bărbaţi înarmaţi au deschis focul marţi seara, 1 octombrie, într-o staţie de metrou uşor din Tel Aviv. Şapte persoane au fost ucise şi mai multe au fost rănite. Atacatorii au fost în cele in urmă eliminaţi.

