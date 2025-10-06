Israelul expulzează în Grecia și Slovacia 171 de activiști care voiau să ajungă în Gaza, inclusiv și pe Greta Thunberg. Israelul îi numește "provocatori din flotila Hamas" VIDEO

Israelul a anunțat că 171 de activiști din flota de ajutor umanitar, printre care și Greta Thunberg, au fost expulzați, în ziua de luni, 6 octombrie, în Grecia și Slovacia, relatează The Guardian.

Greta Thunberg, care a fost transportată cu avionul în Grecia, a fost una dintre cei aproximativ 450 de activiști reținuți de Israel când forțele sale au interceptat flotila de ajutoare, săptămâna trecută.

Ministrul israelian al Justiției, Yariv Levin, a declarat luni că 171 de activiști ai flotei au fost deportați, iar dintre cei 309 care se află încă în custodie în Israel, 200 urmau să fie expulzați în următoarele 24 de ore.

„Alți 171 de provocatori din flotila Hamas Sumud, printre care și Greta Thunberg, au fost expulzați astăzi din Israel către Grecia și Slovacia”, a scris Ministerul Afacerilor Externe pe X, difuzând fotografii cu Greta Thunberg și alte două femei la aeroportul internațional Ben Gurion din apropierea Tel Avivului, îmbrăcate în salopete gri folosite în închisorile israeliene.

Printre cei expulzați se află cetățeni din Grecia, Italia, Franța, Irlanda, Suedia, Polonia, Germania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburg, Finlanda, Danemarca, Slovacia, Elveția, Norvegia, Regatul Unit, Serbia și Statele Unite, potrivit AFP.

Ads

Activisti elvețieni și spanioli deja deportați care au făcut parte din flotila internațională care a încercat să livreze ajutoare în Gaza săptămâna trecută au declarat că au fost supuși unor condiții inumane în timpul detenției lor de către forțele israeliene, relatează Reuters.

Dintre cei nouă membri ai flotilei care au ajuns acasă în Elveția, unii au afirmat că au fost privați de somn, apă și hrană, iar unii au fost bătuți, loviți cu picioarele și închiși într-o cușcă, a declarat grupul care îi reprezintă într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe israelian a respins acuzațiile.

Și activiștii spanioli au afirmat că au fost maltratați. Ei au sosit în Spania duminică seara, după ce au fost deportați. „Ne-au bătut, ne-au târât pe jos, ne-au legat la ochi, ne-au legat mâinile și picioarele, ne-au băgat în cuști și ne-au insultat”, a declarat reporterilor avocatul Rafael Borrego la aeroportul din Madrid.

Ads

Sâmbătă, activiștii suedezi au afirmat că activista pentru climă Greta Thunberg a fost împinsă și forțată să țină un steag israelian în timpul detenției, în timp ce alții au declarat că li s-a refuzat accesul la alimente și apă potabilă și că li s-au confiscat medicamentele și bunurile personale.

Ministerul de Externe al Israelului a calificat drept „minciuni sfruntate” relatările răspândite cu privire la maltratarea deținuților după interceptarea flotei.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru Reuters în weekend că toți deținuții au avut acces la apă, mâncare și toalete, adăugând: „Nu li s-a refuzat accesul la asistență juridică și toate drepturile lor legale au fost respectate pe deplin”.

O deținută spaniolă a mușcat o asistentă medicală la închisoarea Ketziot în urma unui examen de rutină înainte de deportarea ei, provocându-i leziuni minore tratate la fața locului, a declarat ministerul.

Duminică, Ambasada Elveției la Tel Aviv a vizitat cei zece cetățeni elvețieni care se află încă în închisoare și a declarat că toți sunt „în stare relativ bună de sănătate, având în vedere circumstanțele”. Ambasada a adăugat că face tot posibilul pentru a asigura întoarcerea lor rapidă acasă.

Ads

Fosta primăriță a Barcelonei, Ada Colau, care a participat și ea la flotila pentru Gaza, a declarat că au existat „maltratări, dar acestea nu se compară cu ceea ce suferă poporul palestinian în fiecare zi”.

Jurnaliștii spanioli Carlos de Barron și Nestor Prieto au declarat că autoritățile israeliene au semnat o declarație în numele activiștilor deportați, în care afirmau că aceștia au intrat ilegal în Israel.

„Ne-au pus în față documente în ebraică, refuzându-ne dreptul la un traducător, și nu am primit asistență consulară, deoarece nu i-au permis consulului (spaniol) să intre în portul Ashdod”, a declarat Prieto.

Personalul consular a vizitat activiștii în închisoare, potrivit declarațiilor mai multor țări ai căror cetățeni au fost reținuți.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia. The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025

Ads