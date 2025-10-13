Israel eliberează aproape 2.000 de deținuți palestinieni, inclusiv teroriști periculoși condamnați pe viață. Sunt duși cu autobuzele către locul unde o să puși în libertate VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 13:17
436 citiri
Israel eliberează aproape 2.000 de deținuți palestinieni, inclusiv teroriști periculoși condamnați pe viață. Sunt duși cu autobuzele către locul unde o să puși în libertate VIDEO
Soldați israelieni Foto: Hepta

Mai multe autobuze cu deţinuţi palestinieni încarceraţi de Israel, eliberaţi în schimbul eliberării de către Hamas a ostaticilor israelieni în cadrul unui acord cu Hamasul, au plecat luni, 13 octombrie, de la Închisoarea Ofer din Cisiordania, una dintre cele două închisori israeliene din care urmează să fie eliberaţi deţinuţi palestinieni în cadrul acestui schimb, relatează AFP.

Administraţia penitenciară israeliană a anunţat sâmbătă că a grupat în două închisori - inclusiv la Ofer -, deţinuţii palestinieni care urmează să fie eliberaţi în cadrul acordului încheiat de israel cu Hamas.

Hamasul, care a pledat întotdeauna pentru eliberarea tuturor deţinuţilor plaestinieni, a obţinut o victorie împărţită prin acceptarea planului de pace elaborat de administraţia lui Donald Trump.

Astfel, în schimbul eliberării a 48 de ostatici - cei 20 de ostatici în viaţă au fost eliberaţi luni dimineaţa, însă nu şi rămășitele celorlalți 28 -, în total 250 de condamnaţi pe viaţă cu privire la uciderea unor israelieni urmează să fie eliberaţi, dintr-un total de 290.

Ei sunt membri ai tuturor facţiunilor palestiniene - Fatah, Hamas, Frontul Popular de Liberarea Palestinei.

Doar 40 dintre ei vor mai rămâne în închisori israeliene.

Aproximativ 1.700 de locuitori ai Fâşiei Gaza - arestaţi la 7 octombrie 2023, dar care nu au participat la atacul Hamas - urmează de asemenea să se întoarcă în enclavă.

Mulţi dintre ei se aflau în detenţie într-un regim creat în mod special după atac - al ”combatanţilor ilegali” -, care a permis ţinerea acestora închişi, fără proces şi fără să fie condamnaţi.

ONG-ul israelian HaMoked estimează numărul acestora la 2.673.

La începutul lui octombrie, ONG-ul înregistra 11.056 de deţinuţi, dintre care 3.544 în detenţie administrativă.

Intervenție cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc

Un vehicul blindat care arbora un steag israelian a tras cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc în palestinieni care aşteptau, la Închisoarea Ofer, în Cisiodania, eliberarea a aproximativ 240 de deţinuţi în urma eliberării a 20 de ostatici israelieni, luni, relatează The Associated Press.

Mulţimea s-a dispersat în timp ce era survolată de drone.

Atacul cu gaze lacrimogene a avut loc după distribuirea unor fluturaşi care ameninţau cu susţinerea unor ”organizaţii teroriste”.

Contactată de AP, armata israeliană nu a comentat cu privire la acest fluturaş, pe care AP scrie că l-a obţinut la faţa locului.

Hamas reapare pe străzile din Gaza, în timp ce milițiile rivale tac. Reconfigurare post-armistițiu sub semnul incertitudinii
Hamas reapare pe străzile din Gaza, în timp ce milițiile rivale tac. Reconfigurare post-armistițiu sub semnul incertitudinii
La doar câteva zile după intrarea în vigoare a unui nou acord de încetare a focului, semnele revenirii Hamas în viața publică a Fâșiei Gaza sunt tot mai vizibile. Gruparea islamistă a...
Uniunea Europeană, după eliberarea ostaticilor israelieni. „Un succes diplomatic major. Preşedintele Trump a făcut posibil acest progres” FOTO/VIDEO
Uniunea Europeană, după eliberarea ostaticilor israelieni. „Un succes diplomatic major. Preşedintele Trump a făcut posibil acest progres” FOTO/VIDEO
Uniunea Europeană (UE) salută luni, 13 octombrie, prin şefa diplomaţiei sale, Kaja Kallas, eliberarea ostaticilor de către Hamas, relatează AFP. Primii şapte ostatici eliberaţi sunt...
#Israel, #eliberare prizonieri Israel, #palestinieni Gaza, #gaza lacrimogene, #Razboi Israel Gaza, #armistitiu Israel Hamas , #Israel Fasia Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu exista alta varianta: Romania, sanctionata de UEFA dupa 1-0 cu Austria!
Digi24.ro
VIDEO&FOTO Muntii Carpati, transformare spectaculoasa. Aproape jumatate din peisajele alpine s-au schimbat in ultimele patru decenii
DigiSport.ro
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon si a dat verdictul despre Romania, dupa 1-0 cu Austria

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un bărbat i-a dus soției crucea de la mormântul mamei ei. A vrut să se răzbune pentru că femeia a plecat de acasă. Unde a avut loc incidentul
  2. România ar putea da în SUA o parte din banii europeni pentru reînarmare. Lista finală a cumpărăturilor de peste 16 miliarde de euro va fi făcută publică
  3. Hamas reapare pe străzile din Gaza, în timp ce milițiile rivale tac. Reconfigurare post-armistițiu sub semnul incertitudinii
  4. Comoara găsită de un bărbat în timp ce căuta râme lângă casă. „O descoperire complet unică” FOTO
  5. Anunțul Maiei Sandu după ce guvernul a rămas fără premier, odată cu retragerea lui Dorin Recean: ”A fost omul cel mai potrivit”
  6. Israel eliberează aproape 2.000 de deținuți palestinieni, inclusiv teroriști periculoși condamnați pe viață. Sunt duși cu autobuzele către locul unde o să puși în libertate VIDEO
  7. Sute de blocuri și două spitale din București, lăsate fără apă caldă și căldură. Ce se întâmplă cu rețeaua Termoenergetica
  8. „Ucraina ar putea dispărea ca stat”. Lukașenko lansează un nou avertisment către Zelenski
  9. Un ostatic cu origini românești, printre cei eliberați de Hamas. Ministrul de Externe a transmis un mesaj de solidaritate
  10. Incident șocant în Bazilica Sfântul Petru din Vatican. Un bărbat a urinat pe altarul bisericii VIDEO