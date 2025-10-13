Israel eliberează aproape 2.000 de deținuți palestinieni, inclusiv teroriști periculoși condamnați pe viață. Sunt duși cu autobuzele către locul unde o să puși în libertate VIDEO

Mai multe autobuze cu deţinuţi palestinieni încarceraţi de Israel, eliberaţi în schimbul eliberării de către Hamas a ostaticilor israelieni în cadrul unui acord cu Hamasul, au plecat luni, 13 octombrie, de la Închisoarea Ofer din Cisiordania, una dintre cele două închisori israeliene din care urmează să fie eliberaţi deţinuţi palestinieni în cadrul acestui schimb, relatează AFP.

Administraţia penitenciară israeliană a anunţat sâmbătă că a grupat în două închisori - inclusiv la Ofer -, deţinuţii palestinieni care urmează să fie eliberaţi în cadrul acordului încheiat de israel cu Hamas.

Hamasul, care a pledat întotdeauna pentru eliberarea tuturor deţinuţilor plaestinieni, a obţinut o victorie împărţită prin acceptarea planului de pace elaborat de administraţia lui Donald Trump.

Astfel, în schimbul eliberării a 48 de ostatici - cei 20 de ostatici în viaţă au fost eliberaţi luni dimineaţa, însă nu şi rămășitele celorlalți 28 -, în total 250 de condamnaţi pe viaţă cu privire la uciderea unor israelieni urmează să fie eliberaţi, dintr-un total de 290.

Ei sunt membri ai tuturor facţiunilor palestiniene - Fatah, Hamas, Frontul Popular de Liberarea Palestinei.

Doar 40 dintre ei vor mai rămâne în închisori israeliene.

Aproximativ 1.700 de locuitori ai Fâşiei Gaza - arestaţi la 7 octombrie 2023, dar care nu au participat la atacul Hamas - urmează de asemenea să se întoarcă în enclavă.

Mulţi dintre ei se aflau în detenţie într-un regim creat în mod special după atac - al ”combatanţilor ilegali” -, care a permis ţinerea acestora închişi, fără proces şi fără să fie condamnaţi.

ONG-ul israelian HaMoked estimează numărul acestora la 2.673.

La începutul lui octombrie, ONG-ul înregistra 11.056 de deţinuţi, dintre care 3.544 în detenţie administrativă.

Intervenție cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc

Un vehicul blindat care arbora un steag israelian a tras cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc în palestinieni care aşteptau, la Închisoarea Ofer, în Cisiodania, eliberarea a aproximativ 240 de deţinuţi în urma eliberării a 20 de ostatici israelieni, luni, relatează The Associated Press.

Mulţimea s-a dispersat în timp ce era survolată de drone.

Atacul cu gaze lacrimogene a avut loc după distribuirea unor fluturaşi care ameninţau cu susţinerea unor ”organizaţii teroriste”.

Contactată de AP, armata israeliană nu a comentat cu privire la acest fluturaş, pe care AP scrie că l-a obţinut la faţa locului.

