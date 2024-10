Israelul anunță că e posibil să-l fi lichidat pe liderul Hamas, Yahya Sinwar. Unde s-a desfășurat lupta

Armata israeliană a anunțat joi, 17 octombrie, că verifică posibilitatea să-l fi ucis pe liderul Hamas, Yahya Sinwar, informează The Times of Israel.

Armata israeliană (IDF) spune că verifică posibilitatea ca unul dintre cei trei „terorişti” ucişi de forţele sale într-o luptă recentă din Gaza să fi fost liderul Hamas, Yahya Sinwar.

„În acest moment, identitatea teroriştilor nu poate fi confirmată”, transmite IDF într-un comunicat.

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.

In the building where the terrorists were eliminated, there…