Israelul a atacat Hezbollah, în Liban. Gruparea paramilitară a promis răzbunare. Stare de urgență anunțată de Netanyahu VIDEO

Israelul a lansat duminică dimineaţa, 25 august, un atac preventiv împotriva grupării Hezbollah, în Liban. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF), Daniel Hagari, într-un videoclip pe X.

De asemenea, Hezbollah a anunțat că şi-a început răspunsul pentru moartea comandantului militar al grupării teroriste, Fuad Shukr, ucis într-un atac al forţelor de apărare israeliene luna trecută. Hezbollah susține că a lansat mai multe drone explozive asupra Israelului, care au vizat situri militare, relatează News.ro.

Postul de televiziune Al Arabiya, deţinut de Arabia Saudită, relatează că până în prezent au fost lansate peste 100 de rachete din Liban către nordul Israelului, potrivit The Times of Israel.

„Cu puţin timp în urmă, IDF a descoperit că organizaţia teroristă Hezbollah se pregătea să lanseze rachete către teritoriul israelian”, a declarat Hagari.

„Într-un act de autoapărare, pentru a înlătura aceste ameninţări, IDF loveşte ţinte teroriste din Liban, de unde Hezbollah plănuia să îşi lanseze atacurile asupra civililor israelieni”, a continuat Hagari.

